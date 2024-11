El canal de la Móra s'ha desbordat per la DANA i és el barri amb més afectació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri de la Móra de Tarragona ha estat el més afectat per les inundacions provocades per la DANA. El canal que creua la urbanització s'ha desbordat i això ha provocat inundacions en garatges, plantes baixes i pàrquings. Els bombers han hagut d'efectuar nombroses sortides en aquest punt de la ciutat. L'Ajuntament ja ha informat que s'hi han desplegat també agents de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil.

Els Bombers han destacat aquest barri com un dels que més han hagut d'actuar per aquest desbordament del canal. Diversos carrers i habitatges propers s'han vist inundats. El cos continua fent serveis per tractar d'ajudar a les persones afectades per aquestes inundacions tot i que, afortunadament, no s'ha registrat cap servei especialment greu fins al moment.

Bombers treballant a la Móra.Carlos Domènech

Bombers ha explicat que les trucades als serveis d'emergència a causa de les afectacions per les fortes pluges d'aquesta nit ja superen les 200 al Camp de Tarragona.

Bombers també ha realitzat el rescat d'un home de 88 anys que ha pogut ser rescatat sense més problemes.

Bombers treballant a la Móra.Carlos Domènech

Bombers han explicat que l'aigua afecta tots els carrers del voltant del canal de la Móra entrant també en plantes baixes i garatges de moltes cases properes, i per això s'han tallat els accessos als carrers afectats, entre els que hi trobem els carrers Anoia, Llobregat, Bages, Alt Camp i Osona.

Imatge dels Bombers a la Móra.Carlos Domènech

En alguns d'aquests garatges afectats hi havia dipòsits de gasoil, un material que flota sobre l'aigua, provocant que un fort olor de benzina en diversos carrers de la zona. Algun veí ja ha explicat a Diari Més que s'enduia als nens a una revisió a l'hospital per aquesta raó.

Imatge dels Bombers treballant en un carrer afectat a la Móra.Carlos Domènech

Efectius de Bombers també han explicat que han hagut de fer algun rescat en barca per desallotjar famílies amb infants dels seus habitatges afectats. Un rescat que ha hagut de ser curós per la perillositat pel corrent d'aigua que hi ha.

Bombers han realitzat el rescat en barca d'una familia en un habitatge afectat.Cedida

A la zona hi segueixen treballant dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Protecció Civil i del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Un dels carrers inundats de la urbanització La Móra de Tarragona.ACN

Els veïns viuen moments d'angoixa i preocupació pendents de poder tornar a entrar als seus habitatges els qui els han restringit l'accés, mentre que aquells que són a casa treuen aigua amb galledes i l'ajuda dels Bombers.

Un home i una dona caminant amb cubells per un dels carrers inundats de la urbanització La Móra de Tarragona.ACN

En el bar Els barrils de la Móra, situat a tocar del canal, l'aigua ha entrat dins del local i el nivell de l'aigua ha pujat dos o tres pams dins de l'establiment. Aquest matí els propietaris estaven traient fang i fent tasques de neteja després de l'afectació per les inundacions.

El bar Els barrils de la Móra s'ha vist afectat per les inundacions.Carlos Domènech

El nivell de l'aigua ha pujat fins a tres pams al bar Els barrils de la Móra.Carlos Domènech

Bombers han realitzat diversos rescats de persones atrapades en habitatges, encara no es pot comptabilitzar la xifra exacta perquè hi ha molts serveis que continuen oberts. El més destacat és el d'una persona que s'ha hagut d'enfilar en una estança alta de l'habitatge i ha arribat a activar una dotació àrea dels Bombers. Finalment, però, ha pogut ser evacuada sense majors problemes.

Afectacions a la zona del càmping de la Móra.Carlos Domènech

Bungalow del càmping la Móra afectat pel pas de la DANA.Carlos Domènech