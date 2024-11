Tarragona es recupera després del pas de la DANA per la ciutat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona es recupera després de les intenses pluges d'aquest dilluns a la matinada que han deixat registres de fins a 150 litres per metre quadrat en una hora a la ciutat. Segons ha informat l'Ajuntament, els aiguats han deixat desperfectes particularment a la urbanització de la Móra, però també a la zona de l'Arrabassada, a les platges, la zona del riu Francolí, la Part Baixa i la Rambla de Ponent.

Precisament, a la Móra, els serveis d'emergències han evacuat dues famílies per inundació dels seus domicilis. Segons el consistori, la pluja ha caigut de forma especialment intensa entre les dos i les cinc de la matinada afectant pràcticament tota la ciutat.

«Ha baixat l'aigua de la riera», ha certificat el president de l'associació de veïns de la urbanització de la Móra, Albert Franquès. «Me'n vaig anar a dormir a les quatre i he dormit dues hores i quan m'he llevat a les sis estava... L'important és que no s'ha fet mal ningú. En alguns moments havia gent dalt de la teulada, algú que ha trucat al 112», ha relatat.

La urbanització situada al nord del terme municipal de Tarragona, tocant al municipi veí d'Altafulla, ha estat la que més ha patit els efectes de les intenses precipitacions d'aquest dilluns a la matinada amb el desbordament del canal per on transcorre el tram final del barranc i que, en alguns punts, es troba per sota del nivell del mar.

Segons han confirmat a l'ACN fonts municipals i dels bombers s'han hagut d'evacuar dues famílies quan se'ls estava omplint d'aigua el seu habitatge. Els bombers han intervingut també per baixar de forma segura tres persones que havien pujat a la teulada del seu habitatge.

Danys al càmping

Domicilis particulars i locals comercials, així com també els carrers de la urbanització, han resultat inundats. Un dels punts on els danys s'han fet més visibles ha estat el càmping Torre de la Móra, just vora la desembocadura del barranc al mar i al costat de la platja. Almenys tres bungalows prefabricats han patit desperfectes de consideració fruit de les inundacions pel creixement del barranc. En aquest mateix espai han caigut alguns arbres i s'han generat esvorancs al paviment de la via pública.

A mig matí, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitat la urbanització. «La primera bona notícia és que no hem de lamentar cap dany personal», ha insistit. Ha recordat les mesures adoptades pel consistori, desaconsellant la celebració d'activitats esportives i de lleure a l'aire lliure. Explica que s'han pogut posar en pràctica algunes de les lliçons apreses durant l'episodi d'aiguats durant les festes de Santa Tecla el 2022.

Viñuales ha detallat que, a banda de la Móra, la zona de l'Arrabassada i la Part Baixa de la ciutat s'han situat, novament, com algunes de les més afectades. S'ha felicitat per la gestió feta durant l'episodi en espais com el Serrallo i ha recordat que en breu començaran les obres d'un nou col·lector de pluvials, amb una inversió de 2 milions d'euros, per millorar l'evacuació de l'aigua de la zona.

Solucions per al canal

«Són necessàries. Tarragona té un problema amb les aigües pluvials: desguassa per la mateix lloc que en l'època dels romans i això ho intentem solucionar amb una sortida per la platja del Miracle», ha apuntat. En el cas concret de la Móra, s'ha compromès a actuar per evitar els problemes que genera el canal. «Si no ho fem amb fons europeus ho farem amb fons propis però tenim un problema perquè té un nivell inferior al del mar i provoca molts problemes», ha apuntat, tot recordant que es tracta d'una situació recurrent.

Els veïns, que porten reclamant solucions al problema des de fa temps, reclamen que les actuacions que s'executin siguin, almenys, efectives. «Que el que fem serveixi», ha assegurat Franquès, que no ha volgut abundar sobre les mesures concretes i ha posat sobre la taula també el problema que també suposarien aspectes com l'alçada dels ponts.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana, des d'aquest diumenge s'han oncorporat unitats de reforç amb motiu del temporal. Les primeres accions que es van portar a terme van ser el tall d’accés al pàrquing de l’Horta Gran i als accessos al Riu Francolí. També es va supervisar la llera del riu Francolí amb l’objectiu de localitzar alguna que pogués estar per la zona abans de tallar-ne l’accés.

Durant la nit, la policia tarragonina ha actuat en molts punts de la ciutat portant a terme talls d’accés a diferents vies de la ciutat com l’N-340 al seu pas per Icomar, també a Cala Romana, Via Augusta, a la C-31b, al pont antic del Carrefour a les Gavarres, a Sant Salvador, a Sant Pere i Sant Pau a carrers com Marcel·lí Domingo i la rotonda d’entrada al barri, al passeig de la Independència, a Mas d’en Garrot al barranc del Comellà, carrer Montsià, a l’Avinguda del Mediterrani de la Móra, carrer Bages, carrer Vallès i Anoia, entre altres. També s’han tallat els accessos al Camp de Mart i s’ha senyalitzat la rotonda de les Corts catalanes, per acumulació d'arena sedimentada. A tot això, també s’ha localitzat diferents persones sensesostre a qui se’ls ha ofert allotjament.

Actuacions de Protecció Civil

Per la seva banda, els voluntaris de Protecció Civil han actuat tres dotacions i van efectuar 21 actuacions des de delimitació i precinte de carrers, a restabliment de carrers per caiguda d’arbres o desbordament d’embornals. Els treballs s’han dut a terme a punts molt diversos de la ciutat, principalment a la Móra, però també la Part Baixa -Castaños i Smith-, fins al barri de l’Arrabassada, Sant Pere i Sant Pau o Sant Salvador; passant pel centre com el carrer Estanislau Figueres o Rovira i Virgili, entre d'altres.

Paral·lelament, l'empresa d’Aparcaments Municipals ha fet seguiment dels pàrquings i han hagut de tancar les plantes inferiors del Catalunya, el Companys i el de Joan XXIII, el Tarraco i el Saavedra, per acumulació d’aigua i fang.

Durant les hores de més intensitat s'han produït talls de subministrament elèctric i baixades de tensió que s'han anat recuperant amb els equips de guàrdia, excepte la zona del carrer Barcelona on s'ha produït una avaria elèctrica que s'està treballant per reparar-la. D'altra banda, el dipòsit de l'Oliva es troba per sobre de la seva capacitat i s'està monitorant la situació mentre desborda aigua a la zona.