La DANA de Tarragona inunda La Móra: «Ha estat una nit terrorífica»

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

«Ha estat una nit terrorífica». Aquestes eren les paraules d'Albert Soria, un dels veïns del barri de La Móra afectat per les inundacions provocades per la DANA aquesta nit i matinada. El canal que travessa la urbanització i l'antiga riera, a tocar del càmping, van desbordar-se ben entrada la nit. El veïnat que viu en els carrers que s'ubiquen al voltant d'aquesta zona va veure com l'aigua començava a pujar: «Ha passat per sobre dels murs i tanques. Hi ha cases completament anegades, la meva també», ha assegurat Soria, veí del número 8 del carrer Bages.

«A les tres de la matinada m'he despertat perquè he sentit un soroll fort d'entrada d'aigua. Tenia ben bé un metre a la planta baixa i els meus mobles van començar a flotar», ha explicat el veí, que sortia de casa descalç amb les sabates a la mà. Mentrestant, els bombers ja treballaven en el seu garatge, per on l'aigua havia començat a entrar per un forat.

Rescats de matinada

La nit ha estat molt llarga a La Móra. Els forts aiguats van començar poc abans de la matinada, amb fortes descàrregues elèctriques i vent. Hores després, entre les dues i les quatre, el barranc es va desbordar i va començar a inundar els carrers Bages, Anoia, Baix Llobregat, Alt Camp, Osona, Maresme, Baix Camp i Ribera d'Ebre. Tots ells es troben a tocar del canal i de l'antiga riera, que passava a tocar del càmping, també greument afectat.

Bungalow del càmping la Móra afectat pel pas de la DANA.Carlos Domènech

S'hi van arribar a acumular 150 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les trucades als Bombers no van trigar: almenys quatre persones van haver de ser rescatades amb una embarcació per l'amenaça del nivell de l'aigua, que en alguns punts de La Móra va superar el metre i mig d'aigua.

Ja al matí, els bombers també han accedit en alguns habitatges que havien quedat inundats i en els quals hi viu gent gran amb dificultats de mobilitat. «Per sort, no hem hagut de lamentar danys personals», ha assegurat l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, que ha visitat el barri aquest dilluns al migdia.

Pudor de gasoil i neteja de carrers

L'aigua ha inundat baixos i garatges, fet que ha provocat que els tancs de gasoil que utilitzen molts veïns de La Móra com a combustible per la calefacció vessessin el seu contingut. La pudor de gasoil s'ha estés per tota la zona mentre els bombers, amb les mànegues i les bombes d'aigua, treien aigua i netejaven de fang els carrers més afectats.

El veïnat s'ha bolcat també en la neteja de carrers, jardins i cases. Amb botes d'aigua, pales i escombres, han començat a organitzar-se entre els habitatges inundats. «La Móra sempre s'inunda quan plou, però jo mai ho havia vist així. Fa 50 anys que tenim la casa aquí, i mai havia plogut com aquesta nit», han expressat Albert i Arnau Franqués. Tots dos germans estaven netejant el fang que ha entrat a casa seva durant la matinada a l'espera de l'arribada dels bombers i la bomba d'aigua.

Els Bombers han realitzat rescats en barca a la Mora.Cedida

Al llarg del matí i amb l'ajut dels serveis d'emergència s'espera que la situació del barri torni a la normalitat. Ara per ara, i segons ha manifestat Viñuales, «és impossible fer la valoració dels danys materials a les cases». La riera i el canal han començat a baixar de nivell molt a poc a poc, però dirigint-se amb força i un gran cabal fins a la platja, que també ha quedat destrossada.