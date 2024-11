Nou robatori a la botiga Orange de la Rambla Nova de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La botiga Orange ubicada al número 78 de la Rambla Nova de Tarragona ha estat objecte d'un robatori aquesta matinada. Segons fonts policials, els fets haurien tingut lloc al voltant de les quatre de la matinada moment en què ha saltat l'alarma del local.

Un o diversos individus haurien forçat el vitrall de l'aparador, creant un forat de grandària suficient per accedir a l'interior. Un cop dins, els lladres han agafat diversos dispositius mòbils abans de fugir del lloc.

Els agents dels Mossos d’Esquadra han arribat ràpidament al lloc dels fets, però els autors del robatori ja havien marxat. Actualment, s’està investigant l'incident i no hi ha cap detingut fins ara. Es desconeix el valor exacte del botí, ja que el comerç encara no ha presentat la denúncia formal.

Cal recordar que el mateix establiment ja havia estat víctima d’un robatori al gener, en què els lladres també van fer un forat a la cristalleria de la porta, utilitzant una tapa de claveguera.