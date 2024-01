Entren a robar a la tenda d'Orange a la Rambla Nova de Tarragona

La tenda de la multinacional de telecomunicacions Orange situada al número 78 de la rambla Nova va patir, la passada nit de dimecres a dijous, un robatori, tal com publica Elcaso.cat i han confirmat al Diari Més fonts dels Mossos d'Esquadra.

Els lladres van accedir a l'interior del local trencant l'aparador amb un objecte metàl·lic i, un cop dins, es van endur diferents dispositius mòbils. Segons el digital Elcaso, el valor del material que els lladres van robar ascendeix fins als 12.000 euros.

Ara per ara, no consten identificats ni detinguts per aquests fets tot i que el succés, que van denunciar ahir dijous al matí, encara s'està investigant.