Un dron de la Guàrdia Urbana enxampa dos homes robant en un cotxe al Pont de Diable

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut dos homes, de 31 i 41 anys, acusats d’un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle. Els fets van passar aquest dimarts, 29 d'octubre a les 11.30h, quan la Unitat de drons (UDRON) estava portant a terme un dispositiu de vigilància a la zona del Pont del Diable.

Durant el dispositiu, la UDRON va detectar dues persones amb actitud sospitosa que estaven controlant els vehicles que hi havia aparcats al pàrquing del pont del Diable. Quan es van assegurar que a l’aparcament no hi havia ningú que els pogués veure, van trencar el vidre d’una finestra d’un cotxe, van sostreure una motxilla del seu interior i van fugir amb el cotxe en direcció a Sant Salvador per l’N-240.

Abans que es cometés el delicte, la UDRON va sol·licitar el suport d’una patrulla per si es materialitzava algun robatori. Aquesta mateixa patrulla de la Guàrdia Urbana va interceptar el vehicle amb el qual havien fugit a la rotonda d’entrada a Sant Salvador. Els agents, després de recuperar el material sostret, van identificar i detenir els dos homes. Els detinguts ja han passat a disposició judicial.