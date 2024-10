La Guàrdia Urbana de Tarragona incorpora un tercer dron per reforçar la seguretat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona incorpora a la seva Unitat de Drons un tercer dispositiu que permetrà maximitzar els recursos policials i millorar l’eficàcia de les intervencions de la policia tarragonina en situacions complexes.

L’alcalde de Tarragona i també conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, destaca que «la unitat de drons és imprescindible per millorar la seguretat i la prevenció i ens permet actuar en diferents àmbits. És una eina moderna i eficaç que considerem que és vital i que cal impulsar».

Aquest matí, s’ha presentat a l’Anella Mediterrània el nou aparell que s’incorpora a aquesta unitat de la Guàrdia Urbana, la qual aposta per tecnologies innovadores per posar-la al servei de la ciutadania.

El nou aparell és el Dron DJI Mavic 3 Enterprise Thermal i té un pressupost de 7.029 euros (IVA inclòs). Es tracta d’un equip més lleuger, amb un pes de 920 grams i fins a 1050 grams amb accessoris, com altaveus i llums LED. Té una autonomia de vol de 38 minuts per bateria i pot volar fins a 32 km en condicions òptimes. Funciona a temperatures entre -10 i 40ºC.

El dron compta amb una càmera de gran angular de 48 megapíxels amb enfocament des d'1 metre i una telecàmera de 12 megapíxels amb zoom digital 8x i enfocament des de 3 metres. El model Thermal incorpora també una càmera tèrmica-infraroja, ideal per a treballar en condicions de baixa il·luminació, localitzar persones desaparegudes i detectar punts de calor en situacions com incendis o plantacions il·legals.

Per altra banda, el rang de transmissió de vídeo és de 8 km sense obstacles, però es redueix a 1,5 km en entorns urbans. El dron disposa d’un altaveu extern que permet interactuar amb els ciutadans amb un abast de 100 metres a 70dB, així com un sistema d'il·luminació LED per a operacions en zones de baixa visibilitat. A més, també té un paracaigudes per algun motiu es perd el control del dron (com per exemple un factor climatològic), el pilot pot activar aquest mecanisme i l’aparell va perdent alçada progressivament.

Aquest dron és més petit i lleuger i això també facilita els tràmits administratius per al seu ús i alhora permet que sigui més àgil poder utilitzar-lo. Aquesta nova eina, per les seves característiques, permetrà arribar a llocs que fins ara eren menys accessibles.

Viñuales ha afirmat que «amb l’adquisició d’aquest nou dron consolidem el nostre compromís amb la seguretat de la ciutadania i la protecció del territori i alhora, ens adaptem als nous reptes en matèria de seguretat».