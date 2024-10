Aquests són els múltiples beneficis que tenen les avellanes i els fruits secs per a la salut

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Jordi Salas, catedràtic i director de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i investigador de l’ICREA, ha ressaltat els importants beneficis per a la salut que tenen les avellanes i els fruits secs, especialment en la prevenció de malalties cardiovasculars. A més, ha defensat la importància de consumir productes de proximitat per aprofitar al màxim les seves propietats nutricionals.

Salas ha explicat que les avellanes, igual com altres fruits secs, formen part de la dieta mediterrània, coneguda pels seus beneficis per a la salut. Les recomanacions internacionals suggereixen consumir un bon grapat de fruits secs al dia per prevenir malalties cardiovasculars, com l’infart de miocardi o l’embòlia cerebral, que actualment són la principal causa de mortalitat.

Encara que tots els fruits secs tenen una composició similar, amb petites diferències entre ells, Salas ha destacat que l’important és tenir una dieta variada i consumir qualsevol tipus de fruit sec, ja que alguns aporten més antioxidants i d’altres més o menys grassa. Tanmateix, les recomanacions no se centren en un fruit sec en particular.

Els beneficis de la dieta mediterrània

Salas ha esmentat l’evidència científica que recolza els beneficis de la dieta mediterrània en la prevenció de malalties cròniques, cardiovasculars i càncers. Des de la seva unitat d’investigació a la universitat, han realitzat estudis amb més de 7.000 persones, demostrant una disminució del 30% en l’aparició de nous casos de malalties cardiovasculars en comparació amb una dieta baixa en greixos.

Segons Salas, la dieta mediterrània és beneficiosa perquè en recomanar el consum de greixos vegetals, indirectament es redueix el consum d’hidrats de carboni de mala qualitat. A més, els greixos com l’oli d’oliva són molt saturats, el que els fa menys propensos a l’oxidació i els confereix beneficis addicionals. Tant l’oli d’oliva com els fruits secs contenen no només greixos, sinó també substàncies minoritàries que, en petites quantitats, tenen efectes positius en la pressió arterial i protegeixen contra les malalties cardiovasculars.

El consum de fruits secs i el seu processament

Encara que els fruits secs són habituals en la nostra dieta, sovint es consumeixen en diferents formats processats. Salas ha emfatitzat que com menys processat estigui el fruit sec, millor, i això s’aplica a qualsevol aliment. Si bé la indústria alimentària ha avançat molt i ara trobem fruits secs en gelats, salses, brioixeria i altres productes, des del punt de vista de la salut, l’ideal és consumir els fruits secs sense processar, sense torrar i sense sal.

Encara que el torrat pot no ser tan perjudicial, sí que pot provocar la pèrdua d’algunes vitamines. Quant a la manera d’incorporar el grapat recomanat de fruita seca a la dieta, Salas ha indicat que no hi ha una manera específica i que cada persona pot fer-ho com més li agradi. El grapat no necessàriament ha de ser literal, i els fruits secs es pot incorporar com a acompanyament de qualsevol plat, per exemple, en una amanida.

La importància dels productes de proximitat

Salas també ha abordat l’impacte de la sequera en els cultius d’avellanes en els últims anys i com això pot afectar des d’un punt de vista sanitari. Ha destacat la importància de defensar la producció local, ja que com més proper sigui el producte, millor, tant per la pèrdua de nutrients durant el transport com per la sostenibilitat del planeta.

«Sincerament, té el seu efecte. La producció aquí al nostre territori, que sobretot fem avellanes i ametlles, ha estat molt castigada en els últims anys i els agricultors no poden competir amb cultius intensius d’altres països, per temes de preus i altres coses que a mi no em correspon opinar. Però els que treballem en nutrició el que sí que volem posar en relleu és que com més de proximitat sigui el producte millor, perquè transportar aquest aliment té les seues conseqüències nutricionals, tant per pèrdues de nutrients com per la sostenibilitat del planeta. Per aquesta raó, també és important defensar la producció de casa», ha afirmat Salas.

El transport d’aliments pot afectar el seu valor nutricional a causa de la pèrdua de propietats. Si s’aconsegueix i es consumeix poc després, les pèrdues són mínimes. Tanmateix, si l’aliment ha de ser collit, emmagatzemat i transportat a llargues distàncies, exposant-lo al sol i a canvis de temperatura, això repercuteix en la quantitat de vitamines i substàncies antioxidants. Encara que això depèn del producte en qüestió, sent més important per a les fruites fresques que per als fruits secs, que són més fàcils de conservar.