Jordi Salas: «Per la salut, el millor és menjar-nos els fruits secs sense processar, sense torrar i sense sal»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Quins són els beneficis de les avellanes?

«Les avellanes són fruits secs amb importants beneficis en la salut i formen part de la dieta mediterrània, coneguda també pel mateix. Les recomanacions internacionals és que mengis un grapat al dia de fruita seca. Això serveix per prevenir malalties cardiovasculars, com són l’infart de miocardi o una embòlia cerebral, que és la primera causa de mortalitat en l’actualitat».

Hi ha alguns fruits secs millor que altres?

«En general, tots els fruits secs tenen una composició semblant amb petites diferències entre ells. Per exemple, les nous porten greixos poliinsaturats que no ho porten altres fruits secs, però bàsicament la fruita seca és greix d’origen d’oli saturat i una quantitat important de proteïnes. Les proteïnes porten vitamines i altres substàncies que, en petites quantitats, són beneficioses per la salut.

Aleshores, no em decanto per cap fruit en concret, el que és important és tenir una dieta variada i consumir qualsevol fruit sec, ja que alguns portaran més antioxidants i altres més o menys greix, però les recomanacions mai parlen d’un fruit sec en particular».

Has parlat de la dieta mediterrània, en què els fruits secs com l’avellana en formen part. Quins beneficis té?

«Disposem d’una altra evidència científica que la dieta mediterrània és bona per prevenir malalties cròniques, cardiovasculars, càncers i altres. Des de la nostra unitat d’investigació a la universitat hem treballat moltíssim. Per exemple, amb un estudi realitzat amb més de 7.000 persones vam demostrar un 30% de disminució de nous casos de malalties cardiovasculars en comparació amb una dieta pobre en greix».

I per què és tan bona aquesta dieta?

«No és fàcil de respondre, però quan tu recomanes a una persona que prengui greix vegetal, a la vegada li dius que indirectament mengi menys hidrats de carboni, perquè el problema està en el fet que els hidrats de carboni que mengem actualment són de molt mala qualitat.

A més, els greixos com oli d’oliva són molt saturats i això fa s’oxidin menys i que tinguin uns beneficis. I per acabar, tant l’oli d’oliva com els fruits secs no tan sols contenen greix, sinó moltes altres substàncies minoritàries que, en mínimes quantitats, tenen efectes positius en temes com la pressió arterial i que, per tant, també protegeixen de malalties cardiovasculars».

Els fruits secs són comuns en la nostra dieta, però en molts formats diferents. Aleshores continuen sent igual de beneficiosos?

«Per a res, com menys processat estigui el fruit sec molt millor, i això no és ni una cosa del fruit sec en si mateix, sinó que passa amb qualsevol aliment. És veritat que la indústria gastroalimentària ha avançat molt i ara ens mengem fruits secs a tot arreu, ja sigui incorporat en un gelat, salses, brioixeria o altres coses.

Però, si parlem de salut, el millor és menjar-nos els fruits secs sense processar, sense torrar i sense sal. Torrat potser no és tant dolent, però sí que és cert que fa perdre algunes vitamines».

Hi ha alguna manera en concret d’incorporar a la dieta aquest grapat?

«No, com li agradi més a cadascú. Quan parlem d’un grapat no és necessàriament de forma literal. Pots incorporar-ho com acompanyament de qualsevol plat com, per exemple, en pots posar en una amanida».

L’avellana és un cultiu que en els darrers anys ha patit molt per culpa de la sequera. Des d’un punt de vista sanitari això com pot afectar?

«Sincerament, té el seu efecte. La producció aquí al nostre territori, que sobretot fem avellanes i ametlles, ha estat molt castigada en els darrers anys i els pagesos no poden competir amb cultius intensius d’altres països, per temes de preus i altres coses que a mi no em correspon opinar.

Però els que treballem en la nutrició el que sí que volem posar en relleu és que com més de proximitat sigui el producte millor, perquè transportar aquest aliment té les seves conseqüències nutricionals, tant per pèrdues de nutrients com per la sostenibilitat del planeta. Per aquest motiu, també és important defensar la producció de casa nostra».

Per què el transport de l’aliment afecta en el seu valor nutricional?

«Perquè un aliment acaba perdent les seves propietats nutricionals. Si el collim i ens el mengem al cap de poc les pèrdues han estat mínimes. Però si l’hem de collir, l’emmagatzemem, el transportem lluny i en aquest recorregut s’ha exposat al sol i a canvis de temperatura això repercuteix en la quantitat de vitamines i substàncies antioxidants. Això també depèn del producte en qüestió, per exemple amb la fruita fresca és molt important, però amb la fruita seca no tant perquè és més fàcil de conservar».