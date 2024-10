Usuaris del pla alternatiu pel tall ferroviari perden el tren per la vaga d'autobusos: «És una mica caòtic»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les persones que aquest dilluns agafaven el bus des de Tarragona a Sant Vicenç de Calders, dins el pla alternatiu de transports pel tall ferroviari de Roda de Berà, ho feien entre nervis i desconcert per saber si podrien fer el trajecte. Alguns usuaris com Maika Segur s'han queixat de l'organització: «És una mica caòtic». La problemàtica, sobretot, ha estat a Sant Vicenç de Calders, on els passatgers han de baixar de l'autobús i fer transbord a Rodalies. Molts d'ells han perdut el tren i han hagut d'esperar entre 20 i 30 minuts que passés el següent comboi en direcció Barcelona. Una altra viatgera, Ariadna Viladomat, ha explicat a l'ACN que el seu bus formava part dels serveis mínims, però «ha arribat molt just i hem perdut el tren».

A causa de l'aturada s'han suprimit els busos directes entre Sant Vicenç de Calders i Vila-seca - Cambrils, i Reus. En canvi, s'ha mantingut el que va directe a Salou - PortAventura. La vaga del transport per carretera d'aquest dilluns també afecta el servei d'autobusos que ha contractat Renfe pel tall ferroviari. Amb l'aplicació dels serveis mínims decretats pel Govern, s'han reduït un 26% les expedicions diàries del servei complementari al tren. D'aquesta manera, s'ofereixen 161 expedicions, en comptes de les 600 habituals.

No arriben a temps per fer el transbord

L'Ariadna Viladomat i la Laura García són dues amigues que van a Barcelona, una diàriament i l'altra de manera més esporàdica des que hi ha les obres. Viladomat sabia que hi havia vaga, però ha explicat que havien revisat els serveis mínims i el seu bus no estava afectat. Finalment, però, han arribat tard a Sant Vicenç de Calders i el tren ja havia sortit. S'han hagut d'esperar vint minuts que arribés el pròxim. «Les altres vegades podies agafar el tren quan arriba l'autobús. Aquesta vegada no ha estat així, perds moltíssim temps», ha assenyalat Viladomat.

García ha apuntat que normalment tarden una hora i vint minuts, que el servei alternatiu d'autobús funciona «bé». En canvi, aquest dilluns calculen que necessitaran dues hores per arribar a Barcelona. Un testimoni semblant és el de Gabriel Gras que viu a Barcelona i fa aquest trajecte dos cops per setmana, per tornar a casa, a Tarragona.

«Avui havia d'anar tot bé, però en arribar l'autobús, el tren ja havia marxat», ha declarat Gras a l'ACN. A més, ha avisat que s'hauran d'esperar al pròxim tren que ve des de Lleida, habitualment ja va «ple» i avui acumula quinze minuts de retard. També ha destacat que les altres vegades que havia utilitzat el servei del pla alternatiu, en el transbord a Sant Vicenç de Calders, havia agafat directament el tren sense haver-se d'esperar.

Alguns usuaris han lamentat la manca d'informació al voltant de la vaga d'autobusos i els serveis mínims decretats. Lucía Cobian i Izan Moreno que venen dels Monjos (Alt Penedès) i de Cubelles (Garraf), respectivament, no sabien que aquest dilluns hi havia una aturada dels conductors d'autobusos. Tots dos agafen cada dia el tren i després el bus per anar a estudiar a Tarragona. Assenyalen que tarden fins a dues hores en fer un trajecte que abans realitzaven en poc més de 40 minuts. Avui han hagut de sumar uns minuts més a causa de la vaga.

Més busos dels anunciats

Des de l'estació Basttestini de Tarragona el servei mínim del pla alternatiu de transports s'ha desenvolupat sense incidències. De fet, han sortit més busos dels previstos i anunciats per Renfe. Tot i això, des de primera hora del matí, l'afluència de gent ha estat constant i segons ha afirmat August González, qui utilitza el pla alternatiu tots els dilluns per anar a Barcelona, «hi ha més gent de l'habitual».

Una sensació que també han tingut la Paula Alemán i l'Esther Jávega. Ambdues han arribat a l'estació amb un dels busos de l'EMT de Tarragona. «Estava abarrotat, no podíem entrar al bus», ha dit Alemán, qui ha afegit que la gent estava nerviosa per por a prendre el servei. Per la seva banda, Jávega ha criticat la manca de coneixement per part dels informadors de Renfe. «A mi m'han dit que fins a les vuit no sortia cap bus, però als horaris de la vaga en sortia un a les 7.30 hores», ha explicat aquesta usuària que temia no arribar a temps a la feina. Finalment, ha pogut pujar al vehicle de dos quarts de vuit, tal com estava previst.

Aquest nerviosisme i por d'arribar tard han fet que usuaris com el Ricard Kirchner hagin agafat el tren des de Barcelona direcció Tarragona tres hores abans del previst. «Com que ho temo tot, he agafat el primer tren del matí», ha explicat aquest usuari que ha arribat passades les set del matí a la capital tarragonina, tot i que no entra a treballar fins al migdia.

Finalment, la Maika Segur, usuària habitual del pla alternatiu Sant Vicenç de Calders - Tarragona, ha descrit la jornada de «caòtica». Segons ha explicat als mitjans, a l'estació de Sant Vicenç de Calders els informadors li han dit que aquest dilluns hi havia vaga i que, per tant, els horaris que hi havia penjats no funcionaven. «Ens han dit que anéssim a les parades, esperéssim i que amb una mica de sort arribaria un bus a l'hora que necessitàvem», ha dit indignada. «És una falta de respecte pels que agafem el transport públic per anar a treballar», ha denunciat Segur, qui considera que «haurien d'estar una mica més organitzats».