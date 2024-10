L’EMT enllestirà la implantació del sistema de pagament amb targeta a la seva flota aquest novembre

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) està treballant en la implantació del pagament amb targeta en la seva flota de 77 autobusos. Durant aquest octubre, ja s’han instal·lat els nous datàfons en una trentena de vehicles i està previst que, al llarg del mes de novembre, s’acabi d’implementar a la resta d’autocars. Aquest nou sistema permetrà pagar el bitllet senzill a bord dels busos amb targeta i a través de dispositius mòbils amb tecnologia contactless.

La presidenta de l’EMT i consellera de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, destaca que «aquest projecte neix del compromís per millorar l’accessibilitat al transport públic i l’experiència de les persones usuàries».

En aquest sentit, assenyala que «es millorarà la velocitat comercial dels autobusos, reduint els temps de viatge amb embarcaments més ràpids i processos de pagament més àgils i segurs». El nou sistema també servirà per reduir, en la mesura del possible, el pagament amb efectiu a bord dels autobusos municipals.

Per a l’empresa, això suposaria beneficis «en termes de salut públic i reducció de costos operatius». «Aquesta iniciativa suposa un pas important en la digitalització del transport públic a Tarragona» remarca Orts, qui assegura que és «una necessitat que vam detectar des del primer moment i enteníem que havia de ser una realitat com més aviat millor». A més, aquesta mesura respon a una demanda que ha fet el comitè d’empresa de l’EMT durant els darrers anys.

L’octubre de l’any passat, es va treure a licitació un contracte per a la incorporació de noves formes de pagament del bitllet senzill a bord dels autobusos. Tres mesos després, es va adjudicar a Caixabank la prestació del servei de cobrament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera per un import de 132.000 euros i durant un període inicial de tres anys.

La licitació també incloïa l’adquisició de set terminals de pagament per als aparcaments municipals i vuit per als Centres d’Atenció al Client de l’EMT, tant el que està situat a l’Estació de busos a la Imperial Tàrraco, com el de l’oficina ubicada al carrer Josepa Massanés.

Problemes en la instal·lació

La intenció de l’empresa municipal era que es comencessin a instal·lar durant la primavera, però el procés es va anar endarrerint. Va ser durant el mes de juliol quan es va iniciar la primera fase de la implantació del nou sistema.

Durant l’estiu es va dur a terme una etapa de proves en quatre busos, on es van instal·lar dispositius TPV integrats a la cabina del conductor. La intenció era que es pogués començar a pagar amb targeta al setembre, però farà falta esperar unes setmanes més.

L’empresa que està implantant els datàfons va detectar que en alguns autobusos concrets el nou software era més complicat d’implementar. No obstant això, està previst que els treballs d’instal·lació a tota la flota s’enllesteixin durant el mes de novembre.