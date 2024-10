Ensurt a la Rambla Nova de Tarragona per l'aparició de fum en un transformador elèctric

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aparició de fum en un transformador elèctric ha provocat un petit ensurt aquest dimecres a la tarda a la Rambla Nova de Tarragona. Fins al lloc dels fets, prop del Teatre Metropol, s'han desplaçat diverses dotacions dels Bombers, de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.

En aquests moments, tècnics d'Endesa es troben in situ per analitzar quines podrien haver estat les causes del fum. Així doncs, i perquè puguin treballar amb seguretat, s'ha desconnectat el transformador, que alimenta entre uns 300 i 400 clients.