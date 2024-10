L’EMT preveu serveis mínims per la vaga de dilluns

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’EMT Tarragona té prevista la posada en marxa de serveis mínims per al pròxim dilluns 28 d’octubre, en cas que la vaga d’àmbit estatal per al transport de viatgers no sigui desconvocada.

Si l’EMT activa els serveis mínims, els horaris s’ajustaran a les freqüències de diumenge en totes les línies amb les particularitats que tot seguit es detallen:

L-30: En funcionar amb horari de diumenge, aquesta línia no estarà en servei, oferint-se com a línia alternativa la L-3.

L-43: En funcionar amb horari de diumenge, aquesta línia no estarà en servei, oferint-se com a línia alternativa la L-42.

L-41 i L-42: D’altra banda, es complementarà el servei de la L-41 i de la L-42 amb nous serveis, que es poden consultar al web de l'EMT.

La previsió de les jornades de vaga són el pròxim dilluns 28 d’octubre i durant sis dies de novembre i desembre.