El servei de busos pel tall de Roda passarà a oferir 161 expedicions en comptes de 600 aquest dilluns

Diversos usuaris agafant un bus a Sant Vicenç de Calders per tornar a Tarragona, Altafulla o Torredembarra.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha decretat serveis mínims de fins al 40% en els serveis essencials per la vaga de transports per carretera convocada per aquest dilluns 28 d'octubre. Segons l'ordre del departament d'Empresa i Treball, els serveis mínims essencials s'estableixen en el 40% del servei habitual durant l'hora punta (de 06.30 a 09.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores) i d'un 20% la resta del dia.

L'aturada tindrà afectacions al servei d'autobusos que des de principis de mes ha contractat Renfe pel tall ferroviari degut a les obres que Adif fa al túnel de Roda de Berà. D'aquesta manera, dilluns s'oferiran 161 expedicions, en comptes de les 600 habituals, amb una oferta de 9.000 places en comptes de les 30.000 previstes.

En canvi, el servei ferroviari no es veurà afectat per la vaga convocada pels sindicats UGT i CCOO. Així, el dia 28 es reprogramaran els serveis de busos reduint freqüències i no circularan les relacions amb alternativa ferroviària.