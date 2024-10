Els Xiquets de Tarragona compartiran el futur local amb els veïns de la Part Alta

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Xiquets de Tarragona hauran de compartir el seu futur local amb un centre cívic. Aquesta és el pla de l’Ajuntament amb l’actual seu de l’ICAC a la plaça d’en Rovellat. Els veïns de la Part Alta fa anys que reclamen un nou centre cívic al barri, ja que consideren que l’actual emplaçament a la plaça de la Pagesia, on es projecta l’aparcament Jaume I, ha quedat obsolet.

«Creiem que patim un greuge comparatiu respecte als altres barris de la ciutat. No volem ni més ni menys», expressa Quim Castellví, president de l’associació de veïns Ara Part Alta. Des de l’entitat, a través de l’OMAC, es va enviar una reclamació per a ubicar el nou centre cívic a la plaça d’en Rovellat. «Celebrem que l’Ajuntament comparteixi la nostra visió, però reclamem més informació. Fa anys que el centre cívic que tenim és una cova, sense llum exterior i sense uns mínims», exposa Castellví.

Els veïns es mostren disposats a col·laborar amb la colla castellera. «Confiem que es poden establir dos compartiments diferents i independents a l’edifici», diu Castellví. Des dels Xiquets de Tarragona, la predisposició de col·laborar amb el veïnat també es ferma, però critiquen les formes del consistori.

«Sempre hem col·laborat amb les entitats veïnals i el nostre local ha estat obert per a fer activitats de tot tipus. Ara, tenim el dubte de si a l’edifici hi cap un centre cívic», indica Oriol Olivé, president dels Xiquets de Tarragona. Des de la colla castellera consideren que s’hauria d’analitzar a fons el projecte abans de prendre cap decisió. «També depèn de quina mena de centre cívic estiguem parlant. Però creiem que al barri hi ha altres espais per ubicar-lo, com l’antic mercat de la plaça del Fòrum», afegeix Olivé.

Tres o quatre anys

Sigui com sigui, el nou local o el nou centre cívic hauran d’esperar entre tres o quatre anys. Aquest és el període en el qual es calcula que l’ICAC es podrà traslladar al mòdul 6 de la Tabacalera. A principi de mes, l’Ajuntament va iniciar l’expedient de concessió del mòdul a l’institut de recerca. La resolució del tràmit serà ràpida i s’avançarà en la confecció del projecte final.