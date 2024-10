La proposta del recàrrec a la taxa turística agafa per sorpresa el sector hoteler i de càmpings

L’Ajuntament de Tarragona vol aplicar la mateixa tarifa que hi ha a Barcelona, on actualment s’està cobrant 4 euros de recàrrec municipal.O. Molet

La proposta de l’Ajuntament de Tarragona d’aplicar un recàrrec municipal a l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEEC) —coneguda popularment com la taxa turística— ha agafat per sorpresa el sector hoteler i de càmpings, que s’ha assabentat a través dels mitjans que el consistori té la intenció d’aplicar un cànon extra als visitants que arriben a la ciutat.

Diari Més explicava ahir que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està obert a tirar endavant la petició de l’Ajuntament d’instaurar les mateixes tarifes que hi ha a Barcelona, on el recàrrec és de quatre euros i s’aplica a tots els establiments turístics, incloent hotels, càmpings, apartaments turístics o creuers.

«És la primera notícia que ens arriba, no tenim informació al respecte», explica el president de l’Associació Hotelera de Tarragona ciutat, Xavier Jornet, qui, de moment, no vol fer cap valoració. «Vull esperar a parlar amb els nostres associats i també amb l’Ajuntament de Tarragona perquè ens informin directament sobre quina serà la tarifa, a qui afectarà, en quines condicions s’aplicarà o quin control hi haurà», assenyala Jornet, qui ha mostrat la seva preocupació perquè el consistori no s’hagi reunit prèviament amb el sector per explicar aquesta proposta i s’hagin acabat assabentant per la premsa.

El president de l’Agrupació de Càmpings de Tarragona ciutat, Roger Trillas, també considera que hi ha «coses que no queden clares». En aquest sentit, apunta que «tot fa pensar que està en un procés molt inicial, esperem participar-hi i no en tinc cap dubte que serà així, ja que l’Ajuntament sempre ens té amb molt bona consideració». Trillas ha demanat informació sobre aquest recàrrec municipal per poder exposar-la en la junta dels càmpings de Tarragona.

Celebració «amb pinces»

Stop Creuers Tarragona-Veïnat pel decreixement turístic ha celebrat la iniciativa del consistori, però «amb pinces». «Veiem bé la mesura, però hi ha alguns interrogants», assenyala Amadeu López, membre de l’entitat. Aquests dubtes se centren, sobretot, en l’ús que es donarà als diners que es recaptin amb el nou recàrrec que s’afegirà a l’Impost sobre les estades en establiments turístics que cobra la Generalitat de Catalunya: «No s’ha d’entendre com una taxa recaptatòria, sinó que hauria de ser un primer pas per poder controlar una mica el turisme».

El consistori cobraria el 100% dels beneficis obtinguts amb aquest recàrrec i, segons va explicar l’alcalde, Rubén Viñuales, la intenció és gastar-la en coses que estiguin relacionades amb millorar l’experiència dels visitants i per cobrir les despeses que poden generar pel que fa a seguretat o neteja. Des d’Stop Creuers Tarragona defensen que, com a Barcelona, aquests diners «no han de tenir un ús finalista» i s’hauria d’utilitzar per «millorar la vida dels ciutadans». «Una de les propostes que fem és que una part important del que es recapti es destini a pressupostos participatius», indica López.