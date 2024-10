Illa obre la porta a aplicar un recàrrec municipal a la taxa turística a Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona vol afegir un recàrrec municipal a la taxa turística que es cobra als visitants que s’allotgen a la ciutat. Així ho va fer saber l’alcalde, Rubén Viñuales, en la reunió que va mantenir fa pocs dies amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui es va mostrar obert a estudiar la proposta per tirar-la endavant en un futur. L’Ajuntament de Tarragona vol emular el model que s’està aplicant des del 2021 a Barcelona, on actualment s’està cobrant un recàrrec de quatre euros per persona i dia, un import que va a parar íntegrament a les arques municipals.

El passat 11 d’octubre, Diari Més explicava que Viñuales demanaria a Illa la creació d’una taxa local per als creueristes que arriben a la ciutat, una demanda exigida pel grup d’En Comú Podem per a l’aprovació de les ordenances fiscals. El cert és que no només es vol exigir aquest cànon extra als passatgers dels creuers, sinó també a tots aquells visitants que pernoctin en un establiment turístic de la ciutat. «Volem el mateix que té Barcelona, ni més ni menys», reclama l’alcalde.

Les tarifes generals de la taxa turística varien segons la categoria de l’allotjament. Fora de Barcelona, s’ha de pagar 3 euros per persona i dia en els hotels de 5 estrelles, de gran luxe, i càmpings de luxe. L’import en els hotels de 4 estrelles i superior és d’1,20 euros, mentre que el cànon per allotjar-se en un habitatge d’ús turístic és d’un euro. En la resta d’establiments, es cobren 60 cèntims.

La voluntat de l’Ajuntament de Tarragona és que, a banda d’aquestes tarifes imposades per la Generalitat de Catalunya, es cobri un recàrrec municipal de 4 euros, tal com s’està fent a la Ciutat Comtal. El consistori cobraria el 100% de l’import recaptat, que se sumaria al 50% que ja rep a través de l’Impost sobre les estades en establiments turístics. L’any 2023, es van recaptar amb aquest tribut 949.463,80 euros, que es van repartir a parts iguals entre l’Ajuntament i el Govern.

Part d’aquest import prové de la taxa que s’aplica actualment als creueristes: tres euros per als passatgers de les embarcacions que es queden 12 hores o menys a la ciutat i dos euros per als que s’estan més hores. En aquest cas, el recàrrec que es vol aplicar des del consistori encara s’ha d’acabar de definir, ja que l’arribada de creuers no afecta solament Tarragona. «El Port no és només d’un terme municipal», assenyala Viñuales, qui diu que «s’està estudiant».

Treure rèdit del turisme

L’alcalde assegura que tant el President Illa com la directora general de Turisme, Cristina Lagé, estan oberts a tirar endavant la proposta del govern municipal. «Amb voluntat i consens, no ha de ser un tràmit que hagi d’implicar una demora en el temps», afirma. Pel que fa a l’import del recàrrec, el batlle creu que «no tindran cap efecte dissuasiu respecte a la vinguda de visitants», ja que «no és una despesa sumptuosa».

«Crec que visitar l’única ciutat de Catalunya declarada Patrimoni de la Humanitat no és menys que anar a visitar la Ciutat Comtal», assenyala l’alcalde, qui apunta que el que es recapti amb la nova taxa «no es gastarà en altres coses que no estiguin relacionades amb millorar l’experiència dels visitants o amb les despeses que es poden generar pel que fa a seguretat o neteja». «Volem que es reverteixi en la ciutat», declara Viñuales.

Per la seva banda, Jordi Collado (ECP), destaca que «a Barcelona s’ha demostrat que és efectiva aquesta política, on no han baixat els números del turisme, i hem d’aplicar-la a Tarragona per aconseguir recursos per aquesta via». En el cas dels comuns, «hem demanat a Tarragona i al Parlament que els diners que es recaptin es destinin a pal·liar la problemàtica de l’habitatge». «Fins ara, hem estat a la defensiva —elaborant plans d’usos—, però necessitem anar a l’atac», afirma Collado.