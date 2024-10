ERC defensa que el nou local dels Xiquets a l’ICAC ha de ser «d’ús exclusiu per a la colla»

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona considera que l’actual seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) ha de convertir-se en el nou local dels Xiquets de Tarragona i que quan ho sigui, l’ús del local ha de ser exclusiu per a la colla.

El portaveu adjunt del Grup Municipal, Xavi Puig, considera que «l’edifici podria tenir un ús social, acollint actes o reunions d’algunes entitats de la Part Alta, tal com passa amb els locals de les altres colles de la ciutat. Es preveu que l’edifici de l’ICAC conservi l’actual sala d’actes, que podria ser un dels espais d’ús compartit».

Puig ha afegit que «les colles castelleres són les primeres interessades a tenir una bona relació i entesa amb l’ecosistema associatiu del seu entorn. Sempre tenen una sensibilitat per col·laborar i sumar a favor de les entitats i la cultura de Tarragona».

Des d’ERC consideren que l’ús social del futur local dels Xiquets a l’ICAC no és res excepcional i recorden que la resta de colles de la ciutat també cedeixen els seus locals. L’exemple n’és la Colla Jove amb les Festes de Sant Roc, acollint diversos actes o les colles de Sant Pere i Sant Pau i el Serrallo deixen els seus respectius locals als Pataquers de la URV perquè puguin assajar.

Els republicans, des de govern, ja van idear conjuntament amb Xiquets el seu trasllat a l’ICAC. «A govern ja vam treballar per crear una bona complicitat entre Ajuntament i Generalitat per tirar endavant el trasllat de l’ICAC a la Tabacalera. Vam iniciar amb els equips tècnics i arquitectònics l’avaluació del pressupost de l’operació», ha recordat Puig.

Per altra banda, des d’ERC veuen imprescindible dotar la Part Alta d’un Centre Cívic. El conseller Xavi Puig considera que «hi ha altres alternatives per ubicar un Centre Cívic, com per exemple al solar del carrer Sant Llorenç o al mateix carrer Santa Anna, a l’antic local dels Xiquets».

Des d’ERC veuen inviable la possibilitat d’instal·lar un Centre Cívic a l’ICAC juntament amb el local dels Xiquets perquè tal com explica Puig «l’edifici té 1.100m², si es buiden les dues plantes per fer un pati d’assaig ja se’n perden. Els Xiquets proposen una ocupació d’uns 800m² per cobrir les seves necessitats com vestuaris, magatzem o oficina. Amb aquestes mides no hi cap un Centre Cívic».

El portaveu adjunt considera que el Centre Cívic de la Part Alta «és un projecte a mitjà termini i que la prioritat ha de ser el trasllat dels Xiquets, ja que aviat farà 7 anys que no tenen local propi, amb tot el que suposa per a una colla castellera aquest fet». Els republicans recorden que actualment a la Part Alta ja hi ha el servei de ludoteca i que el Centre Cultural Antic Ajuntament o l’Antiga Audiència sovint ja serveixen per a algunes funcions de Centre Cívic.