En Comú Podem exigeix que la taxa turística de Tarragona es destini a habitatge públic

El portaveu de Tarragona En Comú Podem, Jordi Collado, ha reiterat aquest dimecres la demanda perquè la totalitat dels ingressos generats per la taxa turística siguin gestionats per l’Ajuntament de Tarragona, en lloc del 50% actual. Això permetria incrementar significativament els fons disponibles per fer front a dues de les grans problemàtiques de la ciutat: la crisi habitacional i la necessitat de reindustrialització.

Aquesta petició ve en el marc de l’acord de l’any passat, on Tarragona En Comú Podem va aconseguir aprovar una moció per a rebre el 100% de la taxa, i ara es reclama afegir un recàrrec específic per als creuers, similar al que aplica Barcelona, que permetria incrementar notablement els ingressos municipals.

Habitatge com a prioritat

Segons Collado, un dels principals reptes que afronta Tarragona és l’accés a l’habitatge, amb una elevada proporció de pisos turístics que dificulten l’accés a la vivenda per a la població local, especialment per a joves i famílies vulnerables. En aquest sentit, Tarragona En Comú Podem proposa destinar part dels fons de la taxa turística a incrementar el parc públic d’habitatges. Actualment, el consistori ja ha invertit més d’un milió i mig d’euros en la compra de pisos desocupats, que s’han integrat a la xarxa pública .

Collado també ha posat èmfasi en la importància d’afrontar la decadència dels polígons industrials de la ciutat, que necessiten inversions urgents per ser competitives i atraure nous projectes. Així mateix, ha destacat els avenços en la col·laboració amb el Ministeri de Cultura per a la creació d’un consorci que gestioni millor el patrimoni històric de Tarragona.

Tarragona En Comú Podem continuarà pressionant tant a nivell municipal com parlamentari perquè els ingressos de la taxa turística s’utilitzin per afrontar els grans reptes de la ciutat, com són l’accés a l’habitatge, la reindustrialització i la preservació del patrimoni. «La nostra ciutat no pot ser només un aparador turístic, ha de ser un actor en la gestió dels seus recursos per millorar la vida dels seus habitants», ha conclòs Jordi Collado.