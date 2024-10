La sanció de l’Ajuntament de Tarragona a GESBLOC per la Font dels Lleons, aturada

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La sanció de disciplina urbanística que l’Ajuntament de Tarragona va obrir contra GESBLOC, propietària dels baixos ubicats a sobre de la Font dels Lleons per haver iniciat obres sense llicència, ha quedat aturada. Així ho va expressar el conseller de Patrimoni, Nacho García, aquest dilluns. «Si presenta la llicència d’obres i la documentació pendent automàticament quedarà arxivat l’expedient de disciplina urbanística», va explicar García, interpel·lat pels mitjans de comunicació.

El document que s’ha sol·licitat a la propietat dels baixos és el de control arqueològic, un informe que també reclama la Generalitat de Catalunya des del Departament de Cultura i que el representant de la propietat, Joan Ramon Martorell, ja va alertar que no presentaria. Tot plegat arriba després de l’expedient obert per haver iniciat unes obres als baixos de l’edifici sense llicència. Aquesta llicència es va demanar amb posterioritat a l’inici de l’expedient i es va acabar presentant dins del termini. Per aquest motiu, i segons va aclarir ahir el conseller de Patrimoni, «l’expedient sancionador ha quedat aturat des del moment en què la propietat ha complert el termini per la presentació de la llicència d’obres».

En cas que la propietat acabi presentant la documentació del control arqueològic, que servirà per determinar si les restes de la Font dels Lleons es troben en bon estat de conservació i si les obres han afectat a l’estructura, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural valorarà l’expedient i decidirà si les obres es poden reprendre. Mentrestant, les actuacions als baixos ubicats a sobre de les restes queden paralitzades.

Per altra banda, i sobre la possibilitat que la Generalitat s’impliqui en la museïtzació de les restes, el conseller Nacho García va explicar que «hi estem treballant». «La Font dels Lleons és un Bé Cultural d’Interès Nacional i creiem que aquesta implicació ja ha de ser per part de la Generalitat», va dir García. Fa uns dies, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ja va explicar a Diari Més que l’opció prioritària per a l’Ajuntament per a museïtzar la font és que la Generalitat compri els baixos i les restes formin part de la xarxa de museus.