L’aigua encara brolla de la Font dels Lleons 2.000 anys després i inunda una part dels baixos de l’edifici

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aigua de la Font dels Lleons segueix brollant després de 2.000 anys. Les obres d’emergència per despreniment de terres que van iniciar-se als baixos de l’edifici, ubicat entre els carrers Eivissa i Pere Martell, es van realitzar amb el suport d’una bomba d’aigua, que retirava l’aigua sortint i permetia treballar els operaris amb normalitat. Les obres estan aturades des del mes de juny, arran d’un expedient de l’Ajuntament de Tarragona per executar les actuacions sense llicència. Des d’aleshores, l’aigua ha començat a inundar una part d’aquests baixos.

Durant les excavacions de finals dels anys noranta es va constatar que dels caps dels tres lleons, que funcionen com a sortidors, encara rajava aigua. La Generalitat, l’arquitecte de l’edifici, Xavier Climent, representant de la propietat dels baixos, Joan Ramon Martorell, constaten que durant la construcció del bloc de pisos va ser necessària la utilització d’una bomba d’aigua a causa de l’existència de la surgència d’aigua.

Més de dues dècades després, durant l’execució de les obres d’emergència per apuntalar la terra que cobreix la font i que s’havia desplaçat, els operaris van haver de treballar també amb una bomba, segons va explicar Martorell a Diari Més. Mesos després que s’aturessin les obres, l’aigua ha fet acte de presència als baixos i n’ha inundat una part.

En aquest espai, els pilars de l’edifici estan a la vista. «No hi ha cap risc per a l’estructura», assegura l’arquitecte Climent. Martorell afegeix que «no hi ha cap risc perquè sempre n’hi ha hagut, d’aigua, però abans es filtrava i ara surt a la superfície».

Inspecció de la Generalitat

Les obres estan aturades i la Generalitat espera que la propietat dels baixos faci arribar la comprovació arqueològica. En cas contrari, no es podran reprendre. Aquesta documentació servirà perquè la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural valori l’expedient. «Ho necessitem per comprovar si la propietat va arribar a cota zero -la Font dels Lleons- durant les obres i per valorar l’estat de les restes», expressen des dels Serveis Territorials de Cultura.

Per la seva banda, Martorell assegura que ha «llançat la tovallola» i que no enviarà la documentació arqueològica. «No és necessari cap informe perquè s’ha arribat fins a la cota que es va fer l’excavació i això es pot veure a simple vista, i més si es compara amb els planos de l’excavació. Demanar informes són personalismes i ganes de complicar el tema», assegura.

El passat 8 de maig, durant una visita amb tècnics municipals i representants de la propietat dels baixos, la Generalitat va constatar que «el mur de gabions -instal·lat com a mur de contenció- té una potència considerable i que arriba a cotes compatibles amb les cotes arqueològiques, atès que la font forma part d’un conjunt de restes». A més, afegeixen que «semblava que una màquina retroexcavadora havia maniobrat per sobre la terra de l’espai on hi ha la font».

Viñuales, al cas

La setmana passada i després de les informacions que han sortit a la llum sobre la Font dels Lleons, Joan Ramon Martorell i l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales van reunir-se per tractar la situació. En declaracions a Diari Més, l’alcalde va manifestar que parla «sovint» amb Martorell i que «estem valorant totes les opcions» sobre la museïtzació de les restes. L’opció més viable és, segons l’alcalde, «que la Generalitat compri els baixos, museïtzi la Font dels Lleons i que formi part de la xarxa de museus».