El PP alerta de la pèrdua d’inversions al polígon petroquímic amb l’impost a les energètiques

El Partit Popular ha alertat sobre la possible pèrdua d’inversions al polígon petroquímic de Tarragona si es fa permanent l’impost a les energètiques impulsat pel Govern (PSOE+SUMAR). Segons els populars, aquest impost respon a un acord entre el PSOE i Sumar, considerant-lo un «favor» necessari per a Pedro Sánchez per mantenir-se a La Moncloa.

La preocupació del PP s’ha intensificat després que Repsol anunciés la suspensió de les seves inversions a Tarragona a causa d’aquest impost, que actualment té un caràcter provisional. El partit critica que Sánchez prioritza la seva continuïtat com a president per sobre del risc de pèrdua de llocs de treball a la zona si aquestes inversions no es mantenen.

A més, el PP ha retret a la diputada del PSC, Valle Mellado, les seves declaracions en els mitjans, on afirmava que el Govern encara està valorant si l’impost serà permanent i que, en qualsevol cas, les inversions continuarien arribant. Els populars consideren que la possible retirada d’inversions de Repsol suposaria un fort cop per a la competitivitat de la província en un moment clau per a la modernització de la indústria petroquímica, especialment en un dels pols industrials més importants del sud d’Europa.