Repsol deixa en ‘standby’ les inversions a Tarragona per l’impost a les energètiques

Repsol ha amenaçat de paralitzar a les seves inversions a Espanya davant la possibilitat que l’Estat faci permanent l’impost a les energètiques. Aquesta notícia afecta especialment dos projectes del Camp de Tarragona, els quals suposen uns dels més ambiciosos de la companyia actualment. El primer és l’Ecoplanta projectada al Morell, amb una inversió de 800 milions dedicats a produir metanol a partir de residus urbans no reciclables, una aposta pionera a l’estat.

El segon és l’electrolitzador més gran d’Espanya per a hidrogen renovable, projectat dins de la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya i amb 300 milions d’inversió.

De fet, aquest la fiscalitat espanyola ja va intercedir al projecte de l’Ecoplanta el 2022, quan el govern espanyol va anunciar per primer cop l’impost extraordinari. Repsol va comunicar llavors la paralització de les seves inversions davant la «incertesa fiscal», provocant que l’obertura estimada de l’Ecoplanta es retardés de 2026 a 2028.

El gravamen extraordinari a les energètiques és una proposta sorgida de l’acord d’investidura que van firmar PSOE i Sumar per finançar les mesures que es van posar en marxa per pal·liar l’efecte de la crisi energètica durant l’inici de la guerra d’Ucraïna. Aquest s’aplicaria únicament a les empreses que facturen més de 1.000 milions d’euros, entre elles Repsol, així com Endesa, Naturgy, Iberdrola i Cepsa.

Aquest impost ha estat prorrogat durant dos anys i ara el Govern planteja convertir-lo en una figura permanent dins el seu pla d’equilibri fiscal enviat a la Unió Europea. Avui expira el termini per fer al·legacions al projecte de llei en el qual s’inclouen aquests impostos, fet que porta Repsol a afirmar que «aquest és un moment decisiu per a inclinar la balança».

Tot i això, l’executiu espanyol podria decidir prolongar el període d’esmenes. Cal destacar que l’impost a la banca i les energètiques és una de les condicions és una de les condicions que ha marcat Sumar als seus socis de govern per tal d’aprovar els pressupostos generals de l’Estat per 2025.

L’empresa s’ha mostrat contundent en aquest sentit, assegurant que «es paralitzaran les inversions si es penalitza a les empreses que aposten per Espanya i creen riquesa i llocs de treball al país». De fet, la companyia assegura que tots els seus projectes a l’estat es troben en «standby per la manca de marc regulador i fiscal estable».

Paral·lelament, Repsol ha iniciat els tràmits per portar una nova inversió relacionada amb l’hidrogen verd a Portugal, país on hauria trobat una fiscalitat més encoratjadora pels seus plans. Tal com han confirmat fons de l’empresa al Diari Més, Repsol ha decidit invertir en un electrolitzador a Sines, població del sud del país veí. La inactiva suposaria una inversió de 15 milions d’euros per produir 600 tones d’hidrogen l’any.

Inquietud sindical

Davant d’aquesta notícia, els representants dels treballadors a Tarragona han fet patent la seva inquietud. Així ho expressa Joan Llort, secretari general de la UGT a Tarragona, qui assegura que «els més perjudicats davant d’aquesta situació són els treballadors». Llort demana «una taula de diàleg entre el Govern i les empreses per trobar una solució que sigui en benefici de tota la societat».

Per la seva banda, Jordi Margalef, secretari de comunicació del STR, expressa que «reben amb preocupació aquesta notícia», al·legant que «la inversió de moltes empreses en transició energètica depèn del primer pas de Repsol». El secretari demana que «es faci la feina i acabi aquest estira-i-arronsa» per tal que «es garanteixin els llocs de treball».