En Comú Podem exigirà reformar el local de l’AV de la Floresta i una caseta de Tarragona 2

El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona presentarà tres mocions en el ple d’aquest divendres. Dues d’aquestes seran per reclamar la «revitalització» de dos equipaments «envellits». Per una banda, la formació demanarà que l’Ajuntament reformi una caseta abandonada des del 2020, ubicada en un parc de la urbanització de Tarragona 2. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, denuncia que està «vandalitzada» i demana que no s’enderroqui, sinó que «s’adeqüi i es posi a disposició de les entitats».

Per altra banda, l’edil demanarà que es reformi l’edifici de l’Associació de Veïns de la Floresta, que acull la Llar de Gent Gran Municipal. El local presenta diverses patologies pel seu deteriorament. De fet, fa uns dies es va inundar per la pluja. ECP ha assumit aquestes mocions, juntament amb ERC. Els comuns, a més, exigiran la inclusió d’aquestes dues actuacions en els pressupostos de l’any vinent: «Són inversions molt petites, de 30.000 i 80.000 euros».

D’altra banda, ECP presentarà una moció per a l’ampliació de diverses voreres del barri del Port per millorar l’accessibilitat. El conseller Toni Carmona afirma que «la legislació espanyola parla que com a mínim han de tenir 1,8 metres d’amplada» i moltes voreres «no arriben ni al 0,5».