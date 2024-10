Els veïns de Tarragona 2 reclamen fer ús d’una caseta abandonada

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de Tarragona 2 volen «donar vida» a la caseta ubicada en un parc de la urbanització i posar-la al servei del veïnat, tal com es va fer des de la constitució de l’Associació de Veïnes i Veïns de la urbanització l’any 1999 i fins al 2020, quan arran de la pandèmia va quedar abandonada i consegüentment va ser vandalitzada i ocupada. A causa d’aquests fets, l’Ajuntament va optar per tapiar-la, i la construcció ha estat en desús des de llavors.

No obstant això, des de l’associació asseguren haver reclamat reiteradament la legalització i cessió d’ús d’aquest espai per continuar amb les seves activitats veïnals. El darrer intent per assolir aquest objectiu ha estat l’elaboració d’una moció que serà presentada aquest divendres al Consell Plenari de l’Ajuntament pels grups municipals d’En Comú Podem i Esquerra Republicana.

Una problemàtica històrica

La caseta, que originalment actuava com a espai de venda d’immobles de la urbanització, ha estat objecte de debat des de la construcció de la darrera, ja que l’estructura es troba en una zona verda pública. L’any 1996, l’Arquitecte Municipal va arribar a la conclusió que l’edifici «complia sobradament» amb els paràmetres per ser legalitzat, i l’any 1997 es va descartar el seu enderroc. No obstant això, la seva legalització mai es va completar, deixant l’estructura en un estat d’incertesa legal que des de llavors les diferents juntes de l’associació han intentat canviar.

Segons afirma l’entitat, múltiples informes tècnics han avalat la seva regularització. Tot i això, expliquen, l’actual govern municipal ha rebutjat la proposta, al·legant que la construcció és il·legal i, per tant, no es pot tramitar la seva cessió. «Davant d’aquesta resposta i consultant diverses fonts jurídiques, no ens queda altra solució que presentar aquesta moció», denuncien des de l’associació. També asseguren que aquesta negativa és un «reflex de la manca de voluntat política per solucionar el problema».

«Segons les nostres consultes, costaria més, econòmicament, l’enderroc de la caseta que la seva reforma i el seu manteniment, però sembla que això no interessa», etziba Julià Montoya, president de l’associació veïnal. A més, critiquen que, malgrat els intents de dialogar amb el consistori, «els veïns no han estat escoltats, i les demandes de l’associació han quedat en un segon pla». Tenim uns altres dotze temes pendents, aquest és l’únic que ha rebut resposta i ha estat negativa», lamenta Montoya.

La moció, explica, pretén que l’Ajuntament reconsideri la posició dels veïns, rehabiliti la caseta i la cedeixi a l’associació perquè pugui continuar utilitzant-la per al benefici de la comunitat. «Fa anys que demanem una solució, i esperem que aquest cop se’ns escolti», conclou.