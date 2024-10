Crònica política: La darrera demanda de Junts per les taxes de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Arriben setmanes clau per a l’aprovació de les ordenances fiscals i el pressupost del 2025. La setmana passada, el govern municipal es va reunir amb el grup de Junts per Catalunya per continuar negociant les taxes i impostos de cara a l’any vinent.

La formació de Jordi Sendra va presentar una darrera demanda: que les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles municipals estiguin exemptes de pagar per fer ús dels patis dels seus respectius de centres. Els sobiranistes insten a modificar l’ordenança número 15, que regula les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic. Sendra reclama que, en el text, «es deixi clar» que les AFA podran organitzar activitats extraescolars en els patis de forma gratuïta.

«Serà una condició per aprovar les ordenances», assegura el portaveu de Junts, qui recorda que, en les darreres setmanes, ja han assolit diferents acords amb el govern. En aquest sentit, apunta que la congelació d’impostos anunciada per l’alcalde, Rubén Viñuales, és un «punt a favor» perquè el grup acabi donant suport a les propostes de l’executiu socialista.

A més, Sendra recorda que van pactar amb el govern la creació d’un nou impost per a les empreses de telefonia mòbil, que hauran de pagar per l’aprofitament i ocupació del sòl, subsol i vol del domini públic municipal a través de la instal·lació de les diferents xarxes de telecomunicacions.

Pendents de més reunions

Durant les pròximes setmanes, es produiran noves reunions entre socialistes i juntaires. No només per parlar de taxes, sinó també dels pressupostos de l’any vinent. Després que el govern hagi acomplert «un 85%» dels acords assolits pels comptes del 2024, Junts prepara la seva llista de peticions per al 2025.

L’executiu també es trobarà amb el grup d’En Comú Podem per conèixer les seves exigències i buscar el seu suport. Continuar en minoria obliga Viñuales a buscar sempre acords per aprovar temes tan crucials per a la ciutat. Amb només nou consellers, necessiten almenys cinc per arribar a la majoria. Com va passar fa un any amb les ordenances, el govern pretén arribar a un consens amb Junts i comuns.