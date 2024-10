L’Ajuntament de Tarragona tornarà a aplicar un impost a les empreses de telefonia mòbil una dècada després

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha arribat a un acord amb els grups municipals de Junts per Catalunya i En Comú Podem per a la creació d’un nou impost per a les empreses de telefonia mòbil. No és la primera vegada que s’imposa un tribut a les companyies d’aquest sector. L’any 2009, va entrar en vigor una ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

Quatre anys després, però, el Tribunal Suprem (TS) va declarar nuls alguns dels articles. Concretament, els que concretaven el fet imposable, els subjectes passius o el mètode per calcular la quantia total a pagar.

Des d’aquell moment, l’ordenança va esdevenir inaplicable. Una dècada després, el consistori pretén impulsar de nou un impost a aquestes companyies per l’aprofitament i ocupació del domini públic municipal amb la instal·lació de les diferents xarxes de telecomunicacions.

Així doncs, l’Ajuntament derogarà l’ordenança vigent des del 2009 per crear-ne una altra que inclogui una «ampliació del fet imposable a les ocupacions que es facin per part dels titulars dels serveis de telefonia mòbil en el vol, sòl o subsol». En aquest sentit, el consistori ja no contemplarà només les vies públiques municipals, sinó que estendrà la imposició de la taxa a l’ocupació de tot el domini públic municipal.

Un dels principals canvis respecte a l’ordenança que es vol derogar, és el mètode per calcular la quota tributària. Abans, es calculava l’import a pagar segons el nombre d’abonats de cada empresa a Tarragona i l’ingrés mitjà d’operacions per abonat. Amb el nou plantejament, s’ha establert un preu bàsic de 10,13 euros per metre quadrat a partir, basant-se en el «valor de mercat», que es multiplicarà per la superfície ocupada per l’operador, el temps de durada de la utilització privativa o aprofitament especial i el coeficient de ponderació dels serveis mòbils respecte a la totalitat de serveis de telecomunicacions prestats per la companyia.

Uns 2 MEUR en ingressos

Segons els càlculs municipals, la superfície utilitzada per les empreses per a l’explotació de serveis de telefonia mòbil és de 28.133,41 metres quadrats. Amb aquest impost, la previsió del grup municipal d’En Comú Podem és que es puguin ingressar al voltant dels 2 milions d’euros. «Vam fer la proposta buscant millorar la capacitat de recaptació de l’Ajuntament sense afectar els ciutadans», apunta el portaveu d’ECP, Jordi Collado. En aquest sentit, l’edil assenyala que «les multinacionals aprofiten les estructures urbanes i cal que paguin per al seu ús».

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Sendra, afirma que «com a condició per a la negociació d’ordenances defensàvem que cal crear una taxa per a les grans empreses telefòniques que fan ús del nostre sòl, subsol i vol». Tanmateix, assegura que van ser «els únics» que van demanar aquest tribut «durant la campanya electoral». La nova taxa, que es preveu que entri en vigor l’1 de gener del 2025, passarà per la comissió d’Hisenda que se celebrarà demà, abans d’anar al ple del dia 18.