Ruben Viñuales i Noemí Llauradó promocionen el Mamapop cantant ‘No dubtaria’ d’Antonio Flores

L'alcalde de Tarragona, Ruben Viñuales, cantant 'No dubtaria'.Youtube

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Personalitats com Ruben Viñuales, Noemí Llauradó, Xavier Grasset, Fermí Fernàndez, Oriol Grau, Mariona Escoda, Òscar Cadiach i jugadors del CBT i el Nàstic de Tarragona s’han unit per promocionar el Mamapop cantant la versió en català del tema No dubtaria d’Antonio Flores.

El 9è Mamapop Generación Movida tindrà lloc el 16 de novembre al Palau Firal i de Congressos de Tarrragona i tots els beneficis es destinaran a la investigació pel càncer de mama a l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Les entrades estan ja a la venda al web www.mamapop.cat i a FarmaTarraco.

Els preparatius per l’estrena del concert solidari Mamapop a Tarragona el 16 de novembre avancen i aquest dilluns s’estrena el vídeo promocional amb la participació de nombroses personalitats i professionals de les comarques de Tarragona. Totes i tots han mostrat el seu compromís amb aquesta iniciativa solidària cantant al ritme del tema No dubtaria d’Antonio Flores.

Per interpretar aquesta versió en català s'ha comptat amb les veus de Ruben Viñuales, alcalde de Tarragona; Sandra Ramos, consellera de cultura i festes de l'Ajuntament de Tarragona; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; el periodista i escriptor Xavier Grasset; els actors Oriol Grau, Fermí Fernàndez i Toni Albà; la cantant Mariona Escoda; l’alpinista Òscar Cadiach; jugadors i jugadores del Club Bàsquet Tarragona; Núria Grados, presidenta del CBT; Marc Montalvo i Nil Jiménez, jugadors del Nàstic de Tarragona; Mariona Pujol Merino i Júlia Vadillo Grados, influencers tarragonines; l’Associació Dones Casa del Mar de Tarragona, personal del Port de Tarragona, Factor Energia i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

El 9è Mamapop solidari farà un recorregut per grans temes del pop-rock dels anys vuitanta i noranta. El dissabte 16 de novembre reunirà sobre l’escenari del Palau Firal i de Congressos de Tarragona a una desena de cantants solistes i a una quarantena de músics.

Mamapop manté el vincle de col·laboració amb l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i els beneficis derivats del concert es destinaran íntegrament a aquesta entitat per a la investigació del càncer de mama.