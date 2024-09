El Mamapop solidari torna a Tarragona amb un concert dedicat a la 'Generació Movida'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mamapop solidari torna enguany a Tarragona amb una novena edició centrada en els grans èxits de la música pop-rock dels anys vuitanta i noranta. Serà un concert dedicat a la «Generació Movida» que tindrà lloc el 16 de novembre a les 21 hores al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

L’espectacle farà un recorregut per grans temes del pop-rock dels anys vuitanta i noranta amb versions d’Alaska y Dinarama, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G, La Guardia, Duncan Dhu, Los Secretos, Mecano, Tino Casal, Sau, Sopa de Cabra o Els Pets.

El certamen comptarà amb una desena de cantants solistes i posarà en escena a una quarantena de músics fusionant la base pop-rock de la MamaBanda amb les cordes (violins i violoncels) de la Jove Orquestra de Ponent. Paula Costes, Nerea García, Laura Roure, Anna Simon, Xènia Pérez, David Honrrubia, Toni Gilabert, Pol Simon i Nomís Lenam i la jove promesa balaguerina Maria Fernández posaran veu al repertori. Tot plegat sota la direcció musical de Josep María Bossa, pianista, guitarrista, compositor i productor del segell Bossa Records.

Els beneficis aconseguits es destinaran a la investigació pel càncer de mama a través de l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que enguany posarà en marxa una beca pre-doctoral gràcies al suport aconseguit amb el Mamapop.

El promotor i director artístic de Mamapop, Manel Simon, ha assegurat que «tornem a Tarragona amb més ganes que mai per contribuir al finançament de la recerca sobre el càncer de mama i agraïm el suport del públic, entitats i empreses amb la bona notícia de la creació d’una beca que transforma aquest suport en investigació».

Mamapop celebra, aquest 2024, deu anys des de la seva fundació i després de vuit edicions a Lleida, una a Tarragona i tres a Andorra, torna a Tarragona per estrenar el muntatge dedicat a la música de la «Generació Movida».

En posaran a la venda més d’un miler d’entrades, que ja es poden adquirir a www.mamapop.cat. Com a novetat, aquest any s’ha establert també un punt físic de venda d’entrades a FarmaTarraco (C/ de Pere Martell, 5).

En la primera edició del Mamapop a Tarragona, l'any passat, es va reunir a prop de 1.100 persones, pràcticament el 100% de l’ocupació del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, i es van assolir uns beneficis de 23.699 euros.