La nova residència al Seminari de Tarragona obrirà les portes a finals d’aquest any

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova residència al Seminari de Tarragona obrirà les portes a finals d’any. La nova instal·lació ja ha rebut el vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona i el projecte disposa de llum verda per a dur-se a terme. L’òrgan urbanístic ha afegit l’ús sanitari assistencial a l’immoble.

La residència, amb capacitat per a un centenar de residents, estarà impulsada per la companyia Mimara. L’any 2022, l’arquebisbe Joan Planellas va certificar l’acord amb l’empresa amb la signatura del contracte de lloguer de l’espai. Segons el mateix, l’Arquebisbat de Tarragona posa a disposició l’espai amb un contracte de lloguer per als pròxims 30 anys.

Contracte de 30 anys

Les obres per habilitar l’edifici i convertir-lo en residència per a gent gran es faran en diverses fases, segons es va explicar en el moment de l’acord. La previsió dels treballs és optimista i s’espera enllestir-los a finals d’aquest any o, si hi hagués algun contratemps, a principis del 2025. El Seminari, però, mantindrà la biblioteca i els estudis de teologia. I l’Arquebisbat es reservarà setze habitacions de l’edifici per a sacerdots.

Diferents centres

La companyia ja té diferents centres a Calafell, Fontscaldes, El Pla de Santa Maria, Valls i Creixell. L‘obertura del centre suposarà, segons les previsions, la contractació de més de 40 professionals especialitzats en la cura de la gent gran. També hi hauria equipaments com infermeria, atenció especialitzada i sales multisensorials.

L’obertura de residències a Tarragona és un tema candent últimament a la ciutat, fruit de l’envelliment de la població i l’alta demanda d’aquests equipaments. La Xarxa Santa Tecla preveu obrir una residència per a una setantena de persones a la Rambla Nova. La inversió prevista és d’uns nou milions d’euros i la institució disposa d’una subvenció dels fons europeus Next Generation. Aquests ajuts, que superen els cinc milions d’euros, obliguen a que els treballs constructius estiguin enllestits a finals de l’any vinent.