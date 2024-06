El Seminari de Tarragona es convertirà en una residència per a 100 persones

La futura residència de l’edifici del Seminari Pontifici farà un pas endavant demà. El consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà provisionalment el Pla especial urbanístic per a l’ampliació d’usos de l’espai. D’aquesta manera, es passaria un primer tràmit, necessari perquè el projecte es pugui aprovar definitivament a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a la ciutat.

La futura residència ja es publicita a la pàgina web del grup impulsor, el Grupo Mimara. «Serà una residència en un espai reconegut per la Unesco el 2000 com a Patrimoni de la Humanitat, i on es respira història viva de Tarragona», expliquen al portal, on s’indica «propera obertura» sota el nom Mimara Residència Tarragona Part Alta. De fet, aquesta seria la segona nova residència que projecta el grup a la ciutat, perquè està treballant per a l’obertura d’una residència a l’avinguda Andorra.

A la demarcació, Mimara ja compta amb centres a Calafell, Fontscaldes, El Pla de Santa Maria, Valls i Creixell. Ara, el seu objectiu és adaptar l’edifici del Seminari Pontifici i disposar d’un altre centre. Tindrà capacitat per a gairebé un centenar de persones en una superfície de més de 3.500 metres quadrats. Per tot plegat, es preveu una inversió d’uns 4 milions d’euros.

L‘obertura del centre, tal com es va anunciar, suposarà la contractació de més de 40 professionals especialitzats en la cura de la gent gran. També hi hauria equipaments com infermeria, atenció especialitzada i sales multisensorials.

Un contracte per 30 anys

L’any 2022, l’arquebisbe Joan Planellas va certificar l’acord amb Mimara amb la signatura del contracte de lloguer de l’espai. Segons el mateix, l’Arquebisbat de Tarragona posa a disposició l’espai amb un contracte de lloguer per als pròxims 30 anys. Les obres per habilitar l’edifici i convertir-lo en residència per a gent gran es faran en diverses fases, segons es va explicar en el moment de l’acord. El Seminari, però, mantindrà la biblioteca i els estudis de teologia.

Darrer pas, Generalitat

L’any passat, el projecte es va aturar perquè la junta de govern local va suspendre l’aprovació inicial del Pla Especial per defectes esmenables. Ara, el consell plenari aprovarà el nou pla especial, que inclou els usos sanitari-assistencial i el de residència. Un cop el ple aprovi provisionalment el projecte, aquest haurà de passar per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat a Tarragona. Es tractarà del darrer tràmit perquè la residència pugui entrar en funcionament. En els darrers anys, l’interès per obrir residències a la ciutat ha crescut donada l’alta demanda que existeix i el canvi demogràfic, amb una població cada cop més envellida.

Pas endavant a la pròrroga de les normes subsidiàries Un altre dels punts del dia del consell plenari és l’aprovació de la sol·licitud per a la pròrroga de les Normes de Planejament Urbanístic de la ciutat, que ara mateix substitueixen el POUM. Tal com va avançar Diari Més, cal que s’aprovi per unanimitat perquè la sol·licitud arribi a la Comissió de Territori de Catalunya, que té la competència d’aprovar la sol·licitud. La pròrroga serà d’un any i mig.

