En estat molt greu després de rebre un cop de puny d'un treballador a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres 4 d'octubre un home de 47 anys per agredir a un altre home de 46 anys a Tarragona, el qual es troba en estat molt greu. El detingut ha estat arrestat per temptativa d'homicidi, tot i que en un primer moment la investigació era per un delicte de lesions.

Segons ha pogut saber Diari Més, l'agressió es va produir a les instal·lacions d'una empresa del polígon Riu Clar de Tarragona el matí de divendres passat. Allí el treballador hauria pegat un cop de puny al responsable de personal, el qual hauria caigut donant-se un cop al terra.

Tot i que en un primer moment, la víctima estava bé el seu estat va empitjorar un cop a l'hospital i es troba molt greu. Segons ha pogut saber Diari Més, l'agressor es troba ingressat a presó.