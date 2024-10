Nova presó provisional per a un dels investigats d’una empresa de desocupacions de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus ha decretat una nova mesura de presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels investigats d’una empresa de desocupacions extrajudicials a Tarragona, Antiokupa Tarraco.

El jutjat ja havia decretat aquesta mesura cautelar per a l’investigat el 17 de maig, però després d’un recurs, l’Audiència de Tarragona decidia el 28 de juny desestimar-la. Ara, però, un cop rebut l‘atestat del cas, el jutjat d’instrucció afirma que la investigació recull diverses denúncies per la participació de la mateixa persona en nous fets delictius des que va sortir en llibertat, fet pel qual torna a acordar la mesura de privació de llibertat.

A mitjan maig els Mossos d'Esquadra desmantellaven una organització criminal que actuava sota l'aparença d'una empresa legal per fer desocupacions extrajudicials. Es van detenir 16 persones i hi havia 11 investigats més.

Antiokupa Tarraco havia actuat en més de 60 punts de Catalunya amb mitjans coactius i violents per expulsar els inquilins dels domicilis a canvi de rebre diferents quantitats de diners per part dels propietaris.

El jutjat els investiga per delictes de lesions, violació de domicili, danys, coaccions, assetjament, robatori amb força, amenaces, delictes contra la integritat moral en l’exercici dels drets fonamentals i llibertat públiques, descobriment i revelació de secrets, falsificació de document públic, robatori amb violència i pertinença a organització criminal.

Els arrestats actuaven en alguns casos moguts per l'odi i la discriminació per motiu d'origen, raça o ètnia, i eren especialment violents i expeditius contra persones de determinat origen. En aquell moment dos dels investigats entraven a presó provisional comunicada i sense fiança, i tots dos, el gerent i un treballador, en sortirien a mitjan juliol. L’Audiència de Tarragona considerava aleshores que la mesura no era «proporcional» perquè no hi havia risc de fuga ni de reiteració delictiva.