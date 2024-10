Vedrina (PP): «Les obres del túnel de Roda no milloraran el transport de passatgers»

Publicat per Redaccóó Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputada del Partit Popular, Elisa Vedrina, ha denunciat que les obres al túnel de Roda no milloraran el transport de passatgers. La popular ha lamentat que la instal·lació del tercer fil del Corredor Mediterrani farà incrementar la circulació de trens de mercaderies, també de les perilloses, per la línia de la costa.

Des de l'estació de Sant Vicenç de Calders, aquest dilluns primer dia de tall ferroviari, la diputada ha destacat la confusió, els retards i la incertesa. «Sabem a quina hora marxem de casa, però no a quina hi tornarem», ha expressat Vedrina, que ha reiterat la preocupació del grup popular per l'increment de la circulació de trens de mercaderies per la costa i l'empitjorament del servei de viatgers.

Per aquest motiu, el Partit Popular treballa per allunyar la circulació de trens de mercaderies del centre de les poblacions i per millorar el transport de passatgers en tren.