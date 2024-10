La petroliera emiratiana Adnoc comprarà la companyia Covestro per 12.000 milions d’euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa química Covestro, amb seu central a Alemanya i diversos centres de producció a l’Estat espanyol, entre ells un ubicat a Tarragona, ha anunciat aquest dimarts que ha arribat a un acord de venda amb diverses entitats del grup Adnoc.

Segons ha informat la companyia, l’acord estableix els pilars per donar suport a una oferta pública d’adquisició per part d’Adnoc a un preu de 62,00 € per acció, la qual cosa representa una inversió que pot arribar als 11.700 milions d’euros. Aquest preu representa arribar a una prima de l’11% respecte del preu de les accions de Covestro registrades dilluns.

L’acord també es basa en que l’oferta arribi a cobrir un 50% més una acció com a mínim per a la nova propietat. El preu establert en aquesta opa amistosa representa, de fet, una prima d’aproximadament el 54% sobre el preu que les accions de la companyia tenien el juny de 2023, quan encara no s’havien anunciat les negociacions. El preu de l’oferta d’Adnoc també representa una prima del 21% respecte del preu de les accions de Covestro a 23 de juny d’aquest 2024, quan es van anunciar oficialment les negociacions entre les dues parts.

Adnoc és la petroliera nacional dels Emirats Àrabs Units i en l’acord establert amb la companyia alemanya, es preveu una injecció de fons d’inversió de 1.170 milions d’euros després de la finalització de l’oferta pública mitjançant un augment de capital.

Mantenir les fàbriques

En l’acord també ha quedat establert el manteniment, segons Covestro, de les fàbriques que la companyia té arreu del món, incloent-hi «les nostres quatre fàbriques i dos centres d’innovació a Barcelona i Tarragona», i afegeix que, «no hi ha plans de vendre, tancar o reduir significativament les activitats de Covestro com a part de la transacció».

En un comunicat que ha fet públic l‘empresa des de la seu catalana afirma que, «seguim completament compromesos amb la nostra responsabilitat amb Catalunya, on Covestro té una forta presència, i amb el món. El Consell d’Administració de Covestro en la seva composició actual continuarà sent responsable de la gestió operativa i la direcció estratègica de l’empresa. Amb el suport d’Adnoc, tindrem una base encara més sòlida per a un creixement sostenible i podrem fer una contribució encara major a la transformació verda i el desenvolupament econòmic de Catalunya».

L’acord assolit aquest octubre és la culminació d’un procés que es va iniciar fa més d’un any, «quan el Consell d’Administració de Covestro a Alemanya va decidir iniciar discussions sense límit de temps respecte a una possible transacció». Al juny el següent pas formal va ser la realització d’una due diligence, amb la qual els compradors van poder analitzar els comptes de la companyia alemanya. Aquest pas va quedar tancat el mes d’agost i ara s’ha formalitzat l’acord definitiu, que només té pendent el vist-i-plau de les autoritats econòmiques alemanyes.