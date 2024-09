ERC vol convocar el Consell Assessor per tractar l'expedient al propietari de la Font dels Lleons

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat convocar, de manera urgent i immediata, el Consell Assessor en matèria de Patrimoni Històrico-Artístic. Els republicans fan aquesta petició després de les informacions sobre la Font dels Lleons aparegudes al Diari Més on es diu que l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya han obert un expedient a la propietat d’aquestes restes arqueològiques d’important valor per excavar-les durant anys sense permís.

La portaveu republicana, Maria Roig Alsina, assegura que «és un tema molt greu, els membres del Consell Assessor en matèria de Patrimoni Històrico-Artístic mereixem conèixer tot el que ha passat i com està la situació». A més, la portaveu ha puntualitzat que «fer visitable la Font dels Lleons és la gran promesa, en matèria de Patrimoni, de l’alcalde Viñuales per aquest mandat».

Roig ha recordat que la Font dels Lleons és considerada una de les restes arqueològiques més importants de Tarraco que s’han trobat fins a la data i ha lamentat aquests fets perquè «per molt que un jaciment estigui en una finca privada, les restes no són de la propietat, ja que el patrimoni pertany a tota la ciutadania».

Obres

L'empresa Gesbloc va construir un edifici en el mateix solar de la Font dels Lleons, però tapant les restes amb tones i tones de terra per a preservar-les. Tot i això, durant la dècada del 2010, tant l’Ajuntament com el Port van fer intents de trobar una solució al problema i amb l’objectiu d’obrir aquestes restes d’alt valor al públic

Davant aquest fet i com que no hi havia acord per les parts, el propietari del bloc Joan Ramon Martorell, va decidir excavar les restes durant anys sense permís per intentar obrir-les al públic. Segons el mateix, tècnics de l’Ajuntament i la Generalitat tenien coneixement d’aquesta actuació «des de feia temps». Cal tenir en compte que les obres van començar quan ERC estava governant al consistori.

Abans de la pandèmia, Martorell va decidir començar a remoure terra dels baixos per «construir una rampa circular que envoltés la font». Poc abans del confinament, les obres, que segons el propietari «tenien control arqueològic», es van aturar. El motiu va ser que la terra va cedir «uns 10 centímetres», provocant perill en l’estructura del pàrquing contigu.

Després de la pandèmia, i veient que no hi havia hagut més moviments de terra, les obres es van reprendre. Un segon despreniment de terres, a sis metres de la Font dels Lleons, va provocar que les excavacions s’aturessin novament i que el propietari actués d’urgència perquè no afectessin al pàrquing i a l’estructura de l’edifici.

Aquest segon despreniment va dinamitar l’obertura de l’expedient, anys després de l’inici de les obres.