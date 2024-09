Viatjar de Tarragona a Barcelona costarà 4 euros amb els títols T-10/120 de BusPlana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tarragonins que vulguin viatjar a Barcelona ho podran fer d'una forma més econòmica en bus a partir de l'1 d'octubre. El Departament de Territori ha aprovat bonificar els viatges de bus per facilitar els desplaçaments durant els talls a Rodalies i aquests costaran 4 euros amb els títols T-10/120 de BusPlana.

Els abonaments de 10 viatges a utilitzar en 120 dies (T-10/120) ja es poden comprar anticipadament. Amb la bonificació del Departament de Territori, el cost de cada viatge serà de només 4 euros, amb un estalvi del 70% pel passatger.

També des de l’1 d’octubre, es triplicaran les expedicions «exprés» diàries. Així, BusPlana passarà a tenir 9 viatges d’anada i 9 de tornada, de dilluns a divendres feiners. Les noves 6 expedicions entraran a Barcelona per plaça Espanya i Gran Via i arribaran a Passeig de Gràcia. S’afegeixen a les 3 actuals que entren per la Diagonal i acaben també a Passeig de Gràcia.

El nou abonament T-10/120 ja es pot comprar a partir a les taquilles de BusPlana a l’Estació d’autobusos de Tarragona. El títol T-10/120 estarà operatiu a partir de l’1 d’octubre, que és quan començaran els talls previstos a Rodalies per les obres al Túnel de Roda de Berà.

La línia Tarragona - Barcelona d’anada i tornada és utilitzada preferentment per persones que s’han de desplaçar amb més freqüència per motius professionals i per estudis.