Ja es coneixen els horaris dels regionals durant les obres del túnel de Roda de Berà

Rodalies Catalunya ha publicat aquest divendres a la seva pàgina web els horaris dels Regionals Sud (R14, R15, R16, R17 i RT2), que es veuran afectats a causa del tall de circulació ferroviària arran de les obres del túnel de Roda de Berà. Els horaris, que també inclouen els del servei alternatiu en bus, entraran en funcionament l'1 d'octubre fins al 2 de març.

Renfe disposarà, durant aquests cinc mesos, de 87 autobusos que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.500 places. Els horaris de bus es poden consultar al següent ENLLAÇ.

S'ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i desviament de trens per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. El Pla Alternatiu té un cost de 26,5 milions d’euros.

Sant Vicenç de Calders tindrà relació per carretera amb:

Tarragona Battestini: només busos directes per a viatgers amb origen o destinació Tarragona.

Tarragona Estació: busos amb parada a Altafulla i Torredembarra, i per a viatgers que continuen feia Aragó.

L'Hospitalet de l'Infant: busos directes per a viatgers de la R16.

Vila-seca – Cambrils.

Salou Port Aventura: busos directes per a viatgers de la R17.

El servei alternatiu per carretera, estarà sincronitzat amb els horaris del servei de Rodalies. Els serveis de la línia R14 i R15 seran desviats per la línia Sant Vicenç de Calders – Valls – La Plana-Picamoixons, evitant el doble transbord a una part important dels usuaris de la línia.

El pla alternatiu de transport s’ha acordat amb la Generalitat de Catalunya, titular del servei de Rodalies, i treballat amb els ajuntaments implicats i les plataformes de viatgers i viatgeres de Tarragona.

El servei de transport alternatiu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Segons la normativa de transport per carretera, no està permès accedir als autobusos amb bicicletes i mascotes.

R14 (Tarragona – La Plana Picamoixons) per Reus

Tarragona i Reus / La Plana – Picamoixons: servei ferroviari fins a La Plana – Picamoixons on s’enllaçarà amb la línia R13 per donar continuïtat a la connexió entre Lleida i Tarragona.

Tarragona – Sant Vicenç de Calders: servei alternatiu per carretera.

Els viatgers de la resta d’estacions podran desplaçar-se amb els trens de la línia R13, que augmentarà la seva oferta, oferint 5 serveis diaris per sentit. El servei d’aquesta línia s’ha dissenyat per oferir una oferta amb freqüències de pas més homogènies.

Els horaris de tren de la R13 i R14 es poden consultar al següent ENLLAÇ.

R15 (Barcelona Est. de França – Reus – Riba-roja d’Ebre)



Estació de França – Sant Vicenç de Calders– Reus– Riba-roja d'Ebre: servei en tren sense parades entre Reus i Sant Vicenç de Calders, excepte dos trens per sentit que efectuaran parada en Valls.

Els viatgers de les estacions entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona disposaran d'un servei de reforç alternatiu per carretera, inclòs un servei directe entre Sant Vicenç de Calders i Vila-seca.

Els horaris de la R14 i R15 es poden consultar al següent ENLLAÇ.

R16 (Barcelona Est. de França – Tarragona / Tortosa / Ulldecona)



Tortosa/Ulldecona – Tarragona: servei ferroviari

Tarragona – Sant Vicenç de Calders: servei alternatiu per carretera

Sant Vicenç de Calders – Barcelona: servei ferroviari

Per minimitzar el temps de viatge, els usuaris de la línia R16 disposaran d'un servei alternatiu per carretera directe entre l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca i Sant Vicenç de Calders.

Els horaris de la R16 i R17 es poden consultar al següent ENLLAÇ.

R17 (Barcelona Estació de França – Salou-PortAventura) per Tarragona



Barcelona – St. Vicenç de Calders: servei en tren

St. Vicenç de Calders – Tarragona: transport alternatiu per carretera

Tarragona – Salou-PortAventura: Servei ferroviari

Viatgers amb destinació Salou-PortAventura disposaran d’un servei alternatiu directe per carretera des de Sant Vicenç de Calders.

RT2 (L’Arboç – Salou - PortAventura)



Aquesta línia queda integrada dins de l’oferta de les línies R17 i R4 a causa de diverses obres del Corredor Mediterrani algunes de les quals ja estan en marxa: