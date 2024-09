Ampli operatiu amb controls d'armes i escorcolls aleatoris per Santa Tecla a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu de seguretat a Tarragona durant les festes de Santa Tecla, amb la prioritat d'evitar la tinença i ús d'armes blanques. Com ha destacat el sotsinspector Jordi Colomé, cap de torn operatiu regional del Camp de Tarragona, s'ha desplegat més d'una cinquantena de dotacions cada nit i s'han habilitat punts d'identificació i escorcoll de persones, que es fan també de manera aleatòria.

«L'ampli i actiu desplegament policial, té un efecte dissuasiu i ho podem corroborar», ha dit el sotsinspector, amb les dades provisionals d'aquest diumenge a la nit. Els Mossos també compten enguany amb un centre de comandament avançat que permet coordinar tot l'operatiu des de fora de la comissaria. Al costat del centre de comandament avançat que s'ha ubicat al carrer Sant Agustí de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han habilitat un dels espais on els agents fan els pertinents escorcolls preservant la intimitat dels escorcollats. Escullen els sospitosos mentre patrullen, si detecten alguna actuació sospitosa, però a més a més, també es fan registres a grups o persones de manera aleatòria.

La prioritat enguany és de prevenir la tinença i l'ús d'armes blanques i, per això, en els escorcolls es fan servir pales de detecció de metalls. També hi col·labora la unitat canina de la Guàrdia Urbana per detectar substàncies estupefaents. «És una prioritat preservar la seguretat de les persones, especialment perquè no puguin ser víctimes de qualsevol mena de delicte relacionat amb armes blanques, però també hi ha altres fets que ens ocupen com podria ser preservar la llibertat sexual de les persones que s'assisteixin a la festa o també que no es produeixin furts o robatoris», ha remarcat el sotsinspector Colomé.

Aquest és el segon cap de setmana de la festa major tarragonina que es du a terme l'operatiu especial i les incidències són mínimes. Tampoc s'ha trobat ningú que portés armes blanques. Com ha avançat provisionalment, el cap de torn operatiu regional del Camp de Tarragona, la nit i matinada de dissabte a diumenge, es van identificar i escorcollar una setantena de persones, aproximadament.

En les identificacions d'aquest diumenge a la matinada, l'ACN ha sigut testimoni d'una sanció administrativa per possessió d'haixix en un dels registres del carrer Sant Agustí, i de la detenció d'un jove per robatori amb força, al Parc del Francolí, on les víctimes han col·laborat amb els agents per identificar el presumpte agressor.

Nou centre de comandament avançat

En l'operatiu de Santa Tecla és la primera vegada que es fa servir el nou centre de comandament avançat de la regió policial de Tarragona. Des del carrer Sant Agustí, els caps poden controlar i coordinar el dispositiu, que es fa coordinadament amb la Guàrdia Urbana i amb la col·laboració d'agents dels Mossos de comissaries d'altres municipis.

El nou centre permet fet seguiment de les patrulles i rebre fins i tot imatges en directe d'altres punts de la ciutat amb els drons i les càmeres dels agents de l'ARRO. «La supervisió es fa des d'un lloc concret, i no és tan dispersa. És un punt de coordinació que funciona com si fos unes dependències», ha remarcat Colomé.

El sotsinspector ha assegurat que tot el desplegament policial enguany té un «efecte dissuasiu» perquè no s'ha «detectat la presència de persones armades», a diferència d'anteriors edicions de la festa major de Tarragona. «Ho atribuïm amb això. Són unes festes segures, no només per l'actuació policial, sinó per la conscienciació que té la gent», ha afegit.