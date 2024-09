Santa Tecla celebra la seva tradició més dolça amb el Pastís del Braç de la patrona

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, com cada tarda a les 18 hores, el carilló del Mercat Central de Tarragona feia sonar l’Amparito, en canvi, al contrari que la majoria de dies, gairebé ningú li prestava atenció. I és que tothom tenia la mirada fixa en les 1.200 racions de pastís que omplien les taules col·locades a la plaça Corsini.

Enguany, per segon cop consecutiu, aquesta va acollir un dels actes gastronòmics més tradicionals de les festes: La distribució del Pastís del Braç de Santa Tecla. El rellotge va tornar a amagar les figures del seguici i per fi va arribar l’esperat moment. Lluny del caos viscut durant edicions anteriors, les persones, que feien cua pacientment, van poder intercanviar els seus tiquets per les seves racions corresponents (màxim dues per persona). Alguns aprofitaven el moment per fer-se una fotografia ràpida amb l’alcalde, que juntament amb altres figures polítiques de la ciutat, repartia el mític pastís als tarragonins i tarragonines que, finalment, van poder gaudir de la degustació popular.

«Intentem venir cada any, és un dels nostres actes preferits de Santa Tecla», explicava la Mar mentre feia cua amb la seva família. «Aquest matí hem esperat mitja hora per agafar els nostres tiquets. La cua del Teatre Tarragona arribava fins al carrer Girona», assegurava. Un fet que es va veure reflectit quan la totalitat de les racions es va esgotar en una sola hora.

«Ha estat fantàstic. El repartiment sempre és molt maco i enguany hem pogut conèixer a nous pastissers que s’han incorporat a l’acte, el que ha fet aquesta tarda encara més especial», afirmava Josep González, president del Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona. «M’alegra molt haver pogut salvar el Braç. Hem de continuar lluitant perquè la pastisseria artesana no desaparegui», va remarcar.

«Estem molt contents amb la rebuda de la gent. Esperem que la segona tongada d’aquest divendres sigui igual d’exitosa», va afirmar Montse Adán, presidenta de Mercats de Tarragona.

Enguany, el pastís del Braç de Santa Tecla arribarà, per primer cop, al mercat de Torreforta. «Intentem que accions com aquestes arribin a totes les parts de la ciutat, i aquest no només és un dels actes més populars de les festes, sinó que a més és una ocasió ideal per fer difusió del producte de proximitat i posar en valor la tasca dels nostres pastissers, que cada vegada ho tenen més difícils», va concloure.