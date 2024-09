El pastís del Braç de Santa Tecla arribarà enguany al Mercat de Torreforta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El tradicional Pastís del Braç de Santa Tecla es distribuirà enguany per primera vegada al Mercat de Torreforta. Serà el divendres 20 de setembre a partir de les 18.00h. Dos dies abans, el dimecres 18 de setembre, haurà estat el torn de degustar el pastís a la plaça Corsini, repetint així la ubicació de l’any passat.

La distribució de les racions del Braç a plaça Corsini començarà dimecres a les 18.00h fins a exhaurir existències. Com és habitual, els tiquets es podran aconseguir prèviament el mateix dia a l’estand de les Festes ubicat al Teatre Tarragona, de 10.00 a 14.00h i de 17.00 a 18.00h, i en cas que en quedin disponibles, a la mateixa plaça Corsini a partir de les 17.30h.

Pel que fa la distribució del pastís al Mercat de Torreforta, els tiquets es podran aconseguir prèviament el mateix divendres 20 de setembre a les parades i locals del Mercat. La distribució de racions també començarà a les 18.00h i fins a exhaurir existències.

Entre plaça Corsini i Mercat de Torreforta es distribuiran unes 1.800 racions de pastís, una part de les quals seran sense gluten.

Complicitat de les pastisseries de la ciutat

Una altra de les novetats de l’edició d’aquest any ha estat la implicació i complicitat no només del Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona i d’Esco Tàrraco, sinó també de diverses pastisseries de la ciutat, com Pastisseria Conde, Pastisseria Sant Miquel, Món Pastissers, Pastisseria Mil·lenni, Pastisseria Cal Jan, Pastisseria El Pastis7 i Pastisseria Velvet.

La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha subratllat que «el Pastís del Braç de Santa Tecla és un dels actes gastronòmics més tradicionals de les festes i estem molt contents de poder apropar-lo enguany també al Mercat de Torreforta. Volem agrair com sempre la implicació del Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona, que durant tants anys està fent perdurar aquesta bonica tradició, i també a la resta de pastisseries que enguany han volgut sumar el seu talent i compromís per compartir els seus deliciosos pastissos amb els tarragonins i tarragonines».

Concurs de truites de Torreforta

Per últim, cal destacar que durant l’acte de repartiment del patís al Mercat de Torreforta de divendres a la tarda, també es procedirà a entregar els premis del 2n Concurs de Truites del Mercat de Torreforta, que es va celebrar dissabte passat amb motiu dels actes de Teclaponent.