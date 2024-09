Més de 160 edificis de Tarragona presenten lesions que impliquen un risc per a les persones

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) ha informat que Tarragona compta amb 303 edificis que presenten lesions greus i d’aquest, 163 tenen un risc per a les persones. La mostra s'ha fet sobre 551 edificis de la ciutat.

Les xifres les ha proporcionat un dia després del desallotjament d'un edifici del carrer Unió per perill d’esfondrament de la teulada. A més, des de l'entitat expliquen que s’han reparat 64 edificis amb deficiències greus, xifra que suposa un 23%.

Aproximadament, un 30% dels edificis inspeccionats presenten lesions greus i que poden implicar un risc per a les persones. Dels 303 edificis amb lesions greus, 64 han fet obres de reparació de les mateixes, aproximadament un 21 %.

Respecte de la gravetat de les patologies identificades, 163 edificis presenten lesions que impliquen un risc per a les persones. En aquest cas es tracta gairebé sempre de problemes puntuals, no generalitzats, i que, excepte en dos casos no impliquen cap risc per a la integritat de l’immoble.

A Tarragona, com a la resta del territori, a la manca de cultura de manteniment s’hi suma una situació econòmica difícil per a les comunitats de propietaris. Aquest problema s’arrossega des de finals de la dècada anterior i ha provocat l’envelliment del parc, un problema cada vegada més important.

El COAATT ha recordat que situacions com la viscuda al carrer Unió, on s’ha hagut de fer un desallotjament d’urgència, posa de manifest que cal una veritable cultura de la conservació dels immobles i, de manera especial, es requereix una intervenció, control i seguiment per part dels serveis tècnics dels ajuntaments.

El Col·legi argumenta que l’única forma de prevenir lesions greus als edificis passa per exigir als propietaris dels edificis més antics que passin la Inspecció Tècnica d’Edificis, la ITE.

Els arquitectes tècnics insisteixen en que la ITE no és només un tràmit administratiu, si no que es tracta d’una inspecció que aporta uns resultats que la propietat ha d’assumir com a seus. A més, afegeixen que quan la ITE determina certes recomanacions, deficiències, com ara que s’han de fer estudis més exhaustius, proves, revisions u obres, cal que els propietaris facin el possible per complir les recomanacions i, sobretot, si aquestes parlen lesions que es consideren importants o greus. En aquest sentit, les comunitats de propietaris han de ser conscients que invertir en manteniment i conservació reduirà considerablement les despeses que els genera no fer-ho.

Per la seva part, les Administracions Públiques han d’assumir també la seva part de responsabilitat i plantejar tot un conjunt de polítiques actives, com ara l’aplicació d’un IVA reduït, la incentivació fiscal i l’increment dels ajuts a la rehabilitació. Són necessaris un conjunt de mesures econòmiques dirigides a la rehabilitació d’espais urbans, edificis i habitatges, i sobre els quals el COAATT està informant aquests dies.

Seguint en aquesta línia, el Col·legi manifesta que quan els tècnics informen de deficiències greus o molt greus en la presentació de la ITE, s’informa també a l’ajuntament i, per tant, caldria que l’administració estigui pendent vigilant la concessió de llicències i que la Generalitat faci un seguiment en aquests casos.

El COAATT reclama la publicació d’informació sobre les ITE i els seus resultats per poder implicar als tècnics en els possibles encàrrecs professionals que es facin sobre edificis i sobre valoracions en possibles compra-vendes.