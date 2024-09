Desallotgen un edifici del carrer Unió després de detectar perill d’esfondrament de la teulada

Els Bombers de la Generalitat al portal de l’edifici número 3 del carrer Unió de Tarragona, afectat per una esquerda que amenaça l’estructura de l’immoble.Redacció

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir a la tarda els Bombers van desallotjar de forma preventiva els onze veïns de dos edificis del carrer Unió després de detectar esquerdes a la planta superior d’un dels immobles. Es tracta, concretament dels situats als números 3 i 5 de la via.

La bretxa es troba únicament al primer bloc, però l’estructura d’aquest es recolza sobre el segon, motiu pel qual els bombers també van procedir a desallotjar-lo. A més, seguint els protocols, també van evacuar el número 62 de la Rambla Nova que es tracta principalment de despatxos i comerços.

Els Bombers van rebre l’avís a les 14.23 hores, alertats per un paleta que estava revisant el bloc número 3, ja que uns veïns sentien sorolls estranys des de feia dies. Un cop va comprovar que la teulada presentava perill d’esfondrament va avisar immediatament als serveis d’emergència.

A banda de les 9 dotacions dels Bombers i el seu Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), l’Ajuntament de Tarragona va activar la Brigada d’Intervenció Ràpida i l’arquitecte municipal per fer una avaluació de la situació.

Finalment, es va determinar que es tractava d’una jàssera en mal estat del pis superior de l’edifici del número 3, que va cedir sota el pes dels dipòsits de l’aigua, provocant danys i comprometent tant l’estructura vertical com horitzontal de l’edifici. Els forjats afecten, en específic, dues habitacions dels pisos 5è 1r i 5è 2n.

Una «patologia greu»

«És una patologia greu que identifiquem com potencialment evolutiva i amb capacitat de generar un col·lapse que podria arrossegar els forjats que es troben en les plantes inferiors», va explicar el cap d’intervenció dels Bombers, Robert Zaera. Per aquest motiu, finalment es va decidir apuntalar d’emergència l’estructura de l’edifici.

«El nostre objectiu és intentar assegurar la viabilitat de l’estructura, que en cas garanteix l’habitabilitat de l’edifici», va aclarir Zaera. Aquesta, va precisar, «requerirà un estudi d’un tècnic competent» i l’efectuació de les actuacions que consideri necessàries. De moment, els Bombers treballen per «evitar que aquesta afectació vagi a més i pugui implicar danys que seran més greus o irreparables».

Per la seva banda l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va remarcar que es tracta d’un edifici «molt antic on l’estructura està greument afectada» i va lamentar que el més probable és que «no sigui habitable durant molt de temps».

Tot i la gravetat de la situació, l’alcalde va agrair el fet que l’actuació d’emergència s’hagi pogut dur a terme, evitant «un possible col·lapse i les seves greus conseqüències». «Ara mateix s’està treballant per pal·liar aquesta situació, però després ja hi haurà temps de buscar solucions», va concloure el batlle.

Set veïns desallotjats

Finalment, els veïns del número 5 van poder passar la nit a les seves llars, mentre que els del número 3 no hi van poder accedir. El consistori va oferir allotjament provisional als set afectats, però aquests van decidir fer estada a les cases dels seus amics i familiars. Els treballadors de l’edifici 62 també van poder recuperar la normalitat durant la tarda i la circulació, provisionalment tallada per la seguretat dels vianants, va quedar completament restablerta.