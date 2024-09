Investiguen si la biga del sostre de l'edifici del carrer Unió va cedir per excés d'aigua dels dipòsits

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona requerirà a la propietat de l'edifici número 3 del carrer Unió que repari els danys causats en l'immoble després que la jàssera del pis superior cedís aquest dilluns pel pes dels dipòsits de l'aigua.

El consistori obrirà expedients de disciplina urbanística un cop els arquitectes municipals tinguin enllestits els informes. «Farem tots els requeriments que siguin necessaris i, en cas que la situació no millori, sempre ens queden les multes coercitives», ha afirmat el conseller de Territori, Nacho García. Segons el regidor, encara s'estan analitzant les causes que van provocar l'esfondrament del sostre. Els tècnics municipals tornaran a inspeccionar l'immoble per acotar la intervenció que caldrà fer-hi.

Els set veïns desallotjats de l'edifici número 3 continuen sense poder tornar als seus habitatges i estan allotjats a cases de familiars, ja que van declinar l'oferiment d'un habitatge d'emergència per a aquests casos per part de l'Ajuntament. Pel que fa als veïns del número 5, van poder tornar a casa seva ahir mateix. «L'afectació està al número 3, en principi els dipòsits d'aigua s'han buidat, per tant, no hi ha d'haver problemes majors, volem fer els requeriments amb tota la documentació i amb totes les mesures que han de prendre els propietaris per tal que puguin tornar a les seves cases», ha assenyalat García.

El conseller de Territori ha explicat que els Bombers, la brigada i l'arquitecte municipal van revisar aquest dilluns l'edifici i van haver de clausurar-lo perquè les deficiències patides són «estructurals». Davant d'això, subratllen, que aquestes «podien suposar un perill» per a les persones que hi viuen. «Els arquitectes municipals estan mirant perquè la biga va cedir, si és perquè hi havia un excés de pes -d'aigua- o per si el dipòsit és més gran del que realment tenien legalitzat. Poden haver-hi moltes hipòtesis, els tècnics municipals, que hi estan treballant des d'ahir a la tarda, ho estan valorant», ha afegit García.

Des del consistori asseguren que agilitzaran «al màxim» la llicència d'obres quan la propietat ho demanin per tal que es reparin els danys. Amb tot, diuen, que el calendari dependrà de la propietat. «Es farà una altra inspecció per valorar l'actuació que caldrà fer, per determinar si el problema està només a la part superior o si ha afectat altres parts de l'edifici», ha apuntat el regidor. També ha explicat que un particular havia sol·licitat una llicència d'obres per fer un bany nou.