Descobreix totes les propostes gastronòmiques que ofereix Santa Tecla 2024

Santa Tecla es veu, se sent, es toca, s’olora i també es tasta. I és que un any més el programa de les festes arriba carregat de propostes gastronòmiques. Esmorzars, vermuts, dinars, berenars i sopars ompliran les panxes dels tarragonins i tarragonines per poder encarar amb energia les llargues jornades festives que ens esperen des d’avui i fins al dia de la Mercè.

Si som d’esmorzars...

Després d'un cap de setmana amb diverses propostes per esmorzar, les festes tarragonines tornaran la oportunitat d'esmorzar el dilluns 23, la Diada de Santa Tecla amb el Casal Sageta de Foc que oferirà esmorzars de forquilla, com ja ho va fer el diumenge dia 15.

Si som de vermuts...

Els vermuts són un dels imprescindibles de Santa Tecla. Enguany, la majoria d’ells s’han concentrat en els dos caps de setmana festius.

Els vermuts es reprendran el divendres 20 amb el vermut de gresca amb l’Stromboli Jazz Band a Casa Balsells i seguiran el dissabte 21, amb el vermut del 10è aniversari dels Nanos Nous Petits. La plaça Verdaguer acollirà el vermut musical amb The Soulman Quartet. La Sala Zero tornarà a sortir al carrer amb una sessió vermut amb DJ Coco i Napoleón Pincha. El Tecler, per la seva part, combinarà vermut i música tradicional a les Cols. Una combinació similar es viurà el dia 22 amb el tradicional Concert de Vermut Yzaguirre amb la Fanfara de Torredembarra.

Si som de dinars...

Les propostes per dinar, amb paelles i fideuades es van esgotar el passat cap de setmana amb propostes de la Colla Jove, el TeclaPonent

i al CN Tarraco.

Si som de berenars...

Els més llépols segur que gaudiran amb les propostes de tarda. La Pastisseria Conde, un any més, oferirà el Goig de Santa Tecla, un bescuit de xocolata amb Chartreuse. Ja es pot adquirir al seu establiment, al carrer Comte de Rius.

D’altra banda, un dels berenars més típics de les festes enguany arriba per partida doble. Parlem del Pastís del Braç de Santa Tecla, que enguany es repartirà a la plaça Corsini, el dimecres 18, i per primer cop a Ponent, concretament al Mercat de Torreforta el divendres, 20.

Si som de sopars...

Amb unes jornades que s’allarguen fins a la matinada, un bon sopar és vital. És per això que festivals com La Terrasseta o Barraques tenen un espai amb furgoteques. Un altre dels indrets on sopar per festes és la plaça Verdaguer, que novament acull el Teclatapa. Aquells que vulguin tastar noves creacions no es poden perdre demà la presentació de les croquetes d’espineta amb caragolins que han creat al Casal Sageta de Foc.