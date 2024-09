Tarragona es bolca amb la Marató de Sang durant el seu 20è aniversari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui, dissabte 14 de setembre, Tarragona celebra la vintena edició de la Marató de Donants de Sang, que torna al Teatre Tarragona, coincidint una vegada més amb la Festa Major de Sant Tecla. Des de les 9 h del matí i fins a les 21 h, el teatre es convertirà en el punt de trobada dels donants que s'hagin registrat prèviament al web oficial del Banc de Sang i Teixits.

Aquesta és la segona edició consecutiva que es recupera la ubicació al Teatre Tarragona després del canvi obligat per la pandèmia. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de donants de sang del Tarragonès, la jornada solidària es presenta com un esdeveniment clau per ajudar a recuperar les reserves de sang, que han disminuït considerablement després de l’estiu.

La Marató espera rebre més de 700 donants al llarg del dia, en una edició que també comptarà amb la implicació de diverses entitats socials de la ciutat, que organitzaran activitats per amenitzar la jornada. A més, els participants rebran un mocador especial de la Festa Major de la donació de sang.

Es recorda que per donar sang, cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar un mínim de 50 quilos i no estar embarassada en el cas de les dones. Els interessats poden consultar més informació i inscriure’s a través de la web www.donarsang.gencat.cat/msangtgn.

Avui, més que mai, la solidaritat dels tarragonins i tarragonines serà crucial per garantir que les reserves de sang es mantinguin en nivells òptims després d’un estiu en què han patit una forta davallada.