Tarragona es bolca amb la Marató de Sang, que enguany celebra el seu 20è aniversari

El pròxim dissabte 14 de setembre Tarragona acollirà la vintena edició de la Marató de Donants de Sang que enguany torna a fer-se al Teatre Tarragona i, com sempre, coincideix amb la Festa Major de Sant Tecla. Durant dotze hores ininterrompudes, de 9 h a 21 h, el Teatre Tarragona acollirà de nou els i les donants que vulguin donar sang i s’hagin apuntat al web www.donarsang.gencat.cat/msangtgn. Aquest és el segon any consecutiu que es recupera el Teatre Tarragona com a seu de la Marató després de l’impàs de canvi d’ubicació obligat per la pandèmia.

La Marató de Sang, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la implicació i col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de donants de sang del Tarragonès, s'ha presentat aquest dimarts al matí amb la presència de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

«Animem a tota la ciutadania a participar en aquesta gran festa de la solidaritat. Donar sang és donar vida i és important tot l'any, però sobretot ara, després de l'estiu, quan les reserves han baixat considerablement», ha manifestat l'alcalde, qui ha recordat que Tarragona «és una ciutat solidària i és en dies com els de la marató que es demostra més que mai».

En el transcurs de la presentació, el director del Banc de Sang i Teixits de la província de Tarragona, Albert Soley, també ha subratllat «la importància de donar sang en un moment en què les reserves, durant l'estiu, han baixat molt». Soley també ha animat als tarragonins i tarragonines «a apropar-se aquest dissabte al Teatre Tarragona, però sobretot als joves, un col·lectiu que en els darrers anys ha disminuït les donacions».

Per la seva banda, la responsable de la Federació de donants de sang al Camp de Tarragona Núria Vilanova, ha agraït «a totes les persones i entitats que enguany col·laboren en aquesta gran festa, una vintena edició que serà un èxit».

S’espera que més de 700 persones donin sang durant tota la diada, que enguany està dedicada exclusivament a la donació de sang. La donació de plasma, es farà en una campanya a part a finals d’octubre.

Una edició especial amb la participació de nombroses entitats socials tarragonines

L’edició de la marató d’enguany és una edició especial, ja que se celebra el 20è aniversari i, amb aquest motiu, s’han abocat entitats de tot el teixit social local que amenitzaran la jornada més solidària de Santa Tecla, amb tota mena d’aportacions i activitats. Alhora, les persones donants rebran un mocador de festa major de la donació de sang.

També es comptarà amb el suport d’entitats de la ciutat que vindran a donar sang en grup, difondran la diada a través de les xarxes socials i col·laboraran amb el refrigeri dels donants o donant algun detall.

En el transcurs de la presentació s'ha recordat que les persones que poden donar són les que tenen entre 18 i 70 anys, pesen 60 quilos o més i, en el cas de ser dones, no estiguin embarassades. Al web www.donarsang.gencat.cat es pot consultar el lloc més proper on donar sang.

