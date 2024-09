Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Enguany les festes de Santa Tecla es presenten amb una gran oferta musical que abasta talent local, estatal, i internacional i compta amb concerts de pagament i gratuïts, accessibles per a totes les edats i gustos, en formats tant grans com petits. Entre els caps de cartell es troben grups exitosos a escala nacional com Estopa o La Oreja de Van Gogh, que oferiran concerts el dia 14 de setembre a l’Anella Mediterrània i el dia 20 a la Tarraco Arena respectivament.

També destaquen Andrés Calamaro, que pujarà a l’escenari de la Tarraco Arena el 21 de setembre i la Mushkaa i els Figa Flawas, que ompliran el parc del Francolí de música urbana catalana amb un concert conjunt i gratuït que tindrà lloc el 21 de setembre.

Roba Estesa posarà el segell feminista i juvenil a les festes el dia 20 de setembre, que juntament amb altres propostes potents seran les protagonistes de La gran nit de música emergent, un concert gratuït que se celebrarà al parc del Francolí amb l’objectiu de posar el focus en el talent jove i local. La programació també porta propostes pensades pels més menuts de la casa, que podran gaudir amb l’espectacle familiar del Pot Petit, el qual tindrà lloc a l’Anella Mediterrània el 15 de setembre.

Els concerts imperdibles d'aquesta Santa Tecla:

14 de setembre Dissabte

Estopa - 22 h - Anella Mediterrània: Els germans Muñoz celebren 25 anys del seu debut amb una gran gira d’estadis que farà parada a les festes de Santa Tecla, portant al públic tarragoní èxits com Tu calorro, Por la raja de tu falda o Como Camarón.

15 de setembre Diumenge

El Pot Petit - 19 h - Anella Mediterrània: El Pau i la Jana rebran la visita de diversos amics i seran els protagonistes d’una deliciosa festa familiar que també comptarà amb la Melmelada Band i la Black Music Big Band. Les entrades es poden adquirir al web de la Tarraco Arena.

20 de setembre Divendres

La Oreja de Van Gogh - 21 h - Tarraco Arena: El grup arriba amb la gira Tour 2024 a Tarragona, on faran gaudir al públic amb els seus èxits de sempre i també amb les cançons més recents. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web de la Tarraco Arena.

Roba Estesa - 24 h - Parc del Francolí: El grup femení i camptarragoní promet pujar el voltatge musical amb la seva energia i compromís feminista.

21 de setembre Dissabte