Tornen els monòlegs del Casino Tarragona Comedy

Casino Tarragona segueix apostant, un any més, per l’humor com a un dels pilars destacats de la seva oferta d’oci global única a la ciutat. I ho fa a través del cicle de monòlegs Casino Tarragona Comedy, que reprendrà la seva programació després de la pausa estiuenca amb Txabi Franquesa i Fran Pati.

Les entrades per ambdós monòlegs ja es poden adquirir a la pàgina web del Casino. L’aforament està limitat a 120 places, pel que l’organització aconsella adquirir-les amb antelació.

Txabi Franquesa, 20 de setembre (18€)

Referent de l'humor amb un toc àcid, el polifacètic Txabi Franquesa basa els seus espectacles en històries quotidianes explicades amb una immersió en realitat que no deixa ningú indiferent, gràcies a la seva rapidesa, sinceritat i dinamisme.

Actor, humorista, reporter, presentador i guionista, Franquesa es va iniciar com a monologuista realitzant actuacions arreu de la geografia espanyola dins del Circuit Nacional de Comèdia per, amb el pas dels anys, convertir-se en un clàssic de les últimes 6 temporades d' "El club de la comèdia" i mestre de Cerimònies a "The Hole Zero" i “The Hole 2".

Fran Pati, 8 de novembre (12€)

En aquests temps estar a la moda és primordial, però hi ha coses que Fran Pati no entén... Sobretot quan un jove amb un punt de vista peculiar, entremaliat i alhora innocent, passa de viure en un poble castellà de la plana manxega a la capital d'Espanya...

Amb Moder-no. Del poble a la ciutat», Pati ofereix un espectacle amb una improvisació impecable i ple d'humor basat en les comparacions que el còmic fa entre Madrid i la seva terra natal, o com han canviat els temps des de la seva infància fins ara sense deixar de interactuar amb el públic.

