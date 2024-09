Montserrat Abelló, més perdurable encara

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Iara, asseguda al llindar de casa meva, soc amb vosaltres. Aquests versos del poema Retorn que la poeta tarragonina Montserrat Abelló va escriure l’any 1960 encapçalen el mural que, aquesta mateixa setmana, s’està enllestint al carrer d’Apodaca número 23 de Tarragona. L’obra vol ser un homenatge a la figura d’aquesta escriptora cabdal, i per això s’ha escollit recordar-la en un mur de la casa on va néixer l’any 1918.

El mural és obra de l’artista andorrana Samantha Bosque, amiga de la família Abelló i amb una àmplia trajectòria tant en la pintura de petit format com en muralisme urbà.

Junt amb els versos, la Samantha està enllestint un retrat de Montserrat Abelló en què se la pot veure escrivint, concentrada, ja en l’edat adulta. La pintura és en blanc i negre, i es preveu que estigui enllestida abans del cap de setmana.

Per executar l’obra, la Samantha ha treballat a partir d’una fotografia, sobre la qual ha realitzat una quadrícula que li ha servit per traslladar-la, a escala, al mur. «En treballs com aquests, les coses simples són les que funcionen millor». El principal problema per passar del paper al mur, explica, rau en les proporcions: «Quan treballes amb bastides, no tens perspectiva i, per tant, el dibuix no es pot fer a mà alçada, perquè no tens prou distància per veure si el que dibuixes està compensat». Quan es pinta així, afirma, «si t’equivoques una mica, de seguida es veu molt» Així i tot, admet, «amb tants anys d’experiència, quan ho miro de seguida veig si hi ha alguna cosa que grinyola».

En el cas del mur dedicat a Montserrat Abelló, la Samantha ha tingut un vistiplau que la fa sentir especialment satisfeta: «El Miquel Bofill Abelló, fill de Montserrat Abelló, va venir, ho va mirar, i em va dir: Sí, és ella».

Aquesta obra és iniciativa de l’arquitecte Ramon Aloguín a partir de la coneixença amb la família de la poeta, i ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, els promotors de l’edifici del carrer Apodaca i Veus de dona a Tarragona. La voluntat dels impulsors del mur és que l’obra sigui perdurable en el temps. «Per això faig servir pintures de revestiment de façana, un material industrial que té la garantia que, com a mínim, durant deu anys, estarà perfecta».

Aquest mural formarà part de la ruta Dones pels carrers de Tarragona, una visita guiada a càrrec de Ramon Aloguín que es farà els dissabtes 14 i 21 de setembre i que tindrà com a parada final l’obra del carrer Apodaca. L’activitat és gratuïta amb inscripció prèvia a la web inscripcions.tarragona.cat

